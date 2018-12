El radical cambio de look de Rocío Carrasco tras perder la batalla contra Antonio David Flores

Rocío Carrasco sigue centrada en su día a día, al margen de la vida pública, aunque siga siendo uno de los personajes de la actualidad. Es habitual encontrarla en varios actos públicos, pero cuando se encuentra con la prensa, Rocío tiene claro que no va a hablar. De hecho, hace oídos sordos a las preguntas y sigue su camino.

Leer más: La primera reacción de Antonio David Flores tras ganar la guerra legal a Rocío Carrasco

Esto mismo es lo que ha ocurrido este fin de semana. Y es que la hija de Rocío Jurado ha acudido a un concierto de la gira de Miguel Poveda con unos amigos, entre los que estaba Anabel Dueñas, que protagoniza el musical de ‘la más grande’. Como de costumbre, Rocío ha preferido no dar ninguna declaración.

Rocío Jurado no ha querido decir nada después de perder la batalla judicial contra Antonio David Flores. Ha perdido su batalla por malos tratos con Antonio David Flores. Tal y como publicó SEMANA en EXCLUSIVA, el juez no ve indicios de malos y ha decidido archivar la causa.

Noche de fiesta en el concierto de Miguel Poveda

Desde finales de 2016 pesa sobre el ex guardia civil la posibilidad de ingresar en prisión, pero la Justicia finalmente no ve indicios de delito y ha estimado que el caso debe ser archivado. Antonio David ha recibido una gran noticia después de unos meses muy duros y complicados. Ahora respira tranquilo y asegura que entró en shock al enterarse de que podría entrar en prisión si el juez lo consideraba culpable.

Al margen de esta polémica, Rocío Carrasco ha decidido dar un cambio de imagen, que pasa por despedirse del rubio para ponerse ¡pelirroja! La hija de ‘la más grande’ presume ahora de una larga melena lisa con un color anaranjado que no le favorece tanto como el rubio.

Reaparece con un sorprendente cambio de look

Sigue sin querer hablar sobre la victoria de Antonio David Flores

Acompañada de su gran amiga, Anabel Dueñas

Tampoco quiere hablar del mensaje que publicó su hija Rocío Flores en las redes sociales. Tras mantenerse un tiempo alejada de las redes sociales mientras se resolvía este caso en los juzgados, Rocío Flores ha reaparecido. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino más bien para lanzar un nuevo dardo envenenado a su madre, mientras que ha aplaudido y ha dado la enhorabuena a su padre.

“Como sabéis, he estado un tiempo retirada de las redes sociales. Después de recibir muchísimos mensajes felicitándome, os lo cuento. Por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor. Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca”, comenzaba escribiendo la joven en un Stories de su cuenta personal de Instagram.

“Ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros. Enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa. A cada uno de vosotros por haber dedicado un minuto de vuestro tiempo para felicitarnos. Gracias de corazón”, sentenciaba en las redes.

Rocío Flores, en contra de su madre

Más contenido .....