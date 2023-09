Quim Gutiérrez y Paula Willems ya son marido y mujer. Pese a que el actor y la modelo ya habían sellado su amor por medio del matrimonio hace un año, no ha sido hasta ahora cuando han festejado esta buena nueva con todos sus seres queridos. Un momento de lo más especial del que la novia se ha hecho eco en sus redes sociales con unas imágenes que no han dejado a nadie indiferente.

Quim Gutiérrez y Paula Willems en el día de su boda. (Foto: @_paulawillems Instagram)

La joven de 25 años ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 10.000 seguidores un carrusel de instantáneas del gran día: “Nos faltaba celebrarlo🤍 Gracias @jesuspeiroofficial por hacerme un vestido de novia tan bonito. Después de haberme probado literalmente cientos de vestidos de novia por trabajo, no sabía cómo quería el mío y sin embargo supisteis entenderme a la perfección 🙏🏻 Un día muy feliz 🧡”, ha escrito Paula Willems. Unas palabras con las que deja entrever que fue una fecha muy emotiva en la que pudo sentirse cómoda gracias a su traje nupcial.

El diseño en cuestión fue obra del modisto Jesús Peiró. Se trata de un vestido romántico y de estilo lencero al que acompañó con un abrigo capa satinado, de organza y con mangas abullonadas. Para el peinado, la modelo se decantó por recoger su larga melena en una trenza sencilla y sofisticada. En lo que al ramo se refiere, la novia se decantó por flores silvestres y rosas en tonos salmón. Por su parte, Quim aparece en algunas de las fotografías muy sonriente y acaramelado con su compañera de vida mientras luce un traje negro y una pajarita a tono.

La 'regla no escrita' de Quim Gutiérrez y Paula Willems

De esta manera, tanto el actor como la modelo han puesto el broche de oro a más de siete años de relación y dos y medio de compromiso. Desde el día que cruzaron miradas por primera vez, Quim y Paul se han vuelto inseparables, razón por la que no tardó en nacer su primer hijo. Fue el 28 de noviembre de 2021 cuando Bru llegó al mundo para hacer de la pareja una familia feliz de la que, en ocasiones, ambos presumen dentro de sus plataformas 2.0.

Sin embargo, si algo les caracteriza es que prefieren mantener todo aquello relacionado con su vida privada en la más absoluta intimidad, razón por la que el perfil de Instagram de Gutiérrez está prácticamente centrado en el ámbito laboral. Tanto es así, que sus últimos post están centrados en la serie de Netflix ‘El cuerpo en llamas’, la cual protagoniza junto a Úrsula Corberó. Un paso al frente con el que demuestra estar dispuesto a cosechar todos los éxitos posibles tras haber ganado el Goya a mejor actor revelación por ‘AzulOscuroCasiNegro’.

Pero pese a esa “regla no escrita” por parte de la pareja a la hora de no compartir demasiadas cosas sobre su historia de amor, lo cierto es que Willems no ha podido evitar hacerlo con motivo del gran día de su boda. Tan solo han roto esta discreción en momentos especialmente importantes como la gala de los Premios Goya 2018 o cuando han hecho viajes hacia algún punto del planeta.

