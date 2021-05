El hermano del desaparecido Paquirri ha explicado qué se hará con el legado de su hermano, fallecido el pasado mes de enero.

Han pasado ya cuatro meses desde que falleciera José Rivera Perez, más conocido como Riverita, hermano del desaparecido Paquirri y tío de Fran, Cayetano y Kiko Rivera, así como de José Antonio Canales Rivera. Los detalles sobre su herencia estaban aún en el aire y el único miembro del clan que había desvelado qué pasará con los bienes del diestro ha sido el colaborador de ‘Sálvame’, quien sorprendía al revelar que su tío le había nombrado heredero universal.

Pues bien, según ha explicado ahora Antonio Rivera, esto no será exactamente así. Y es que el torero gaditano no ha decidido dejarle todo su legado a Canales Rivera. «Entera no se la va a dejar a mi sobrino. Hay que enterarse mejor. José ha sido un hombre tan especial que cualquier cosa que deje siempre será bienvenido y que Dios lo tenga en el cielo», ha aclarado el hermano de Paquirri.

«Nosotros siempre estamos estado unidos»

Antonio Rivera ha querido dejar claro que su sobrino no fue la única persona que se ocupó personalmente de Riverita durante los meses que estuvo enfermo. «Nosotros siempre hemos estado unidos. Le hemos ayudado todo lo que hemos podido cuando ha estado enfermo. Era el ojito derecho de mi padre, de mi hermano Paco, de mi madre, de todos los hermanos», ha detallado.

«Ha querido las cosas como ha querido repartirlas, pero también ha dejado cosas a otras personas. Lo que ha dejado vale más que las deudas que tiene. Tiene unas deudas simples. El chalet de Barbate vale mucho dinero. Ha dejado unas deudas relativas, normales. ¡Ojalá me hubiera dejado a mí todo eso! La casa de Barbate es un terreno que tiene 616 metros cuadrados. Es suelo nada más vale mucho dinero. Es una casa a la que hemos tenido siempre mucho cariño. Es una casa que vale mucho», señala ante las cámaras de la prensa gráfica, tal y como se recoge en el siguiente vídeo:

Vídeo: Europa Press

No es la primera vez que José Antonio Canales Rivera se ve implicado en lo relacionado con el legado de su tío Riverita. Poco después de la muerte del torero, Mónica, una amiga íntima del matador, acusaba al primo de Kiko Rivera de no haberse hecho cargo de su tío durante su enfermedad. Incluso explicaba que se llevado una importante cantidad de dinero, así como objetos de «mucho valor» de su domicilio.

Kiko Hernández se sumaba a las quejas asegurando que el entorno de Riverita había denunciado que este vivía en malas malas condiciones durante su último año de vida y que hubo que llevarle «bolsas de comida porque no tenía nada en la nevera».

Entonces, Canales Rivera reconocía que él fue el encargado de gestionar “bastante” las arcas de su tío, pero dejaba claro que había anotado y justificado todos los gastos. «La parte que yo he gestionado, que ha sido bastante, no pasa absolutamente nada. Porque tengo hasta el último céntimo que he recibido«, zanjaba. “No tienen ni idea y yo, llegado el momento, si tengo que dar algún tipo de explicación se la daré a quien se la tenga que dar”.