Analizamos la audiencia de Telecinco y Antena 3 tras el estreno de ‘Quiero dinero’, la nueva sección de ‘Sálvame’ que coincide con ‘Pasapalabra’.

Chelo García Cortés ha sido la primera concursante de ‘Quiero dinero’, la nueva sección de ‘Sálvame‘ que ha revolucionado a todos los colaboradores del programa vespertino. La tertuliana ya se ha embolsado nada más y nada menos que 20.000 euros, una cantidad por la que, según los espectadores, podría proporcionarle beneficios económicos, pero no tantos a nivel personal. Mientras que hay tanto amantes como detractores de este nuevo contenido, lo que ha quedado más que claro es que Telecinco se bate en duelo con Antena 3, a quien trata de vencer en cuanto a audiencias se refiere. A pesar de que esta sección ha ayudado a Mediaset a aumentar porcentajes, parece que no ha sido suficiente. ‘Pasapalabra‘ sigue liderando, ejemplo de ello, que en su estreno le superara Antena 3 en más de dos puntos. Con 17,7 % frente a un 15,2 % de Telecinco, la guerra fue vencida por el espacio presentado por Roberto Leal el mismo día en el que ‘Quiero dinero’ vio la luz en la pequeña pantalla.

No obstante, estos datos tan solo son una prueba de lo que ha ido sucediendo días después. Mientras este lunes llegaron a alcanzar un 16,5 de cuota en ‘Sálvame‘, en ‘Pasapalabra’ alcanzaron un 17,8% de share, al igual que el viernes que Telecinco consiguió un 18,2 % durante ‘Sálvame’ y Antena 3 con el programa de Roberto Leal superó un 19%. El mismo patrón del jueves, pues Telecinco logró un 16,8 de cuota y Antena 3 un 19,1 de audiencia media, según empresas especializadas en esta materia. No ha bastado que la periodista Chelo García Cortés aceptara algunos retos como quemar una fotografía de Isabel Pantoja, limpiara los inodoros de los estudios de televisión o incluso se despojara de su ropa para quedarse en ropa interior para ganar en cifras de audiencia a Antena 3.

Una de las pruebas que mayor revuelo ha generado en redes sociales ha sido el de dejar sin trabajo a uno de sus compañeros, eso sí, de manera puntual. Chelo García Cortés debía elegir entre todos a una persona para que ese día no recibiera su correspondiente sueldo y, aunque la de Castelldefels reconoció que era una situación muy incómoda, terminó aceptando. «De verdad me estás poniendo en una tesitura que es como si estuvieseis deseando que me fuera, pero voy a seguir jugando. Voy a seguir jugando (…) Sé que me van a dar por todos lados, pero elijo a Antonio Montero«, añadió. El enfado de Antonio era patente y es que el periodista solo va un día cada semana a ‘Sálvame’, por lo que no le gustó nada la decisión de Chelo. Además de este, aceptó hacerse una modificación en su cuerpo por 2.000 euros y esta no era otra que un piercing en su nariz, un paso que ella quiso dar.

No ha sido el único movimiento de ficha de Mediaset para superar a la cadena contrincante, ya que hace unos meses la cadena decidió ampliar una hora más con ‘Sálvame banana’ y aumentaron de 20.00 horas a 21.00 horas con el fin de conseguir más audiencia y batallar con ‘Pasapalabra’, logrando así captar a más espectadores.