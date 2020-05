Con tan solo 20 años, Ester Expósito se ha convertido en la mujer con más seguidores de España en Instagram. Con la friolera de más de 22 millones de seguidores, la madrileña ha desbancado a Georgina Rodríguez como la española con más seguidores en esta red social. De esta manera, la pareja de Cristiano Ronaldo, cedía su trono a una de las actrices del momento. Y ya no únicamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Pero ¿Quién es Ester Expósito? ¿Qué ha hecho para convertirse en todo un referente para millones de personas?. Desde muy joven, Ester ya sabía que quería ser actriz y con solo 13 años recibía el premio de Teatro de Madrid en la categoría de Mejor Actriz. Toda una premonición que la llevo a nuestras pequeñas pantallas por primera vez en 2016, interpretando un papel en la famosa serie de Antena 3 `Vis a Vis´.

Con un físico privilegiado, grandes dotes para la actuación y un carisma sin límites, la Expósito firmó por el que sería el papel que la lanzaría a la fama internacional, Carla Rosón, la joven duquesa de la serie de Netflix `Élite´. Después de su paso por esta serie, nada volvió a ser igual. Su cuenta de Instagram subió como la espuma, las marcas se la empezaron a rifar y los proyectos futuros se fueron multiplicando. La serie `Élite´ la ha convertido en una auténtica celebrity en la popular red social y sus seguidores superan con holgura a compañeras de profesión como Úrsula Corberó y a la citada Georgina Rodríguez. La madrileña es consciente de la aceptación que tiene entre el público, sobretodo con la gente de su generación. “Yo traduzco el número de seguidores en cariño y apoyo de esas personas, así que en ese sentido estoy muy agradecida porque son muchas y yo lo valoro mucho”, aseguró Ester desde su casa de Madrid, donde se encuentra junto a sus padres pasando la cuarentena.

Protagonizó el vídeo más visto en la historia de España en Instagram

Su éxito ha propiciado que Ester goce de una fama desproporcionada, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. La actriz quiso demostrar cómo se entretiene durante la cuarentena y publicó un vídeo en el que aparece de lo más sexy bailando reggaetón. Los movimientos frente a la cámara de la intérprete, provocaron que sus fans se revolucionasen y que el vídeo en cuestión superara los más de 30 millones de reproducciones en Instagram. Este récord de visualizaciones no paso desapercibido para los medios de comunicacion y días después la actriz reapareció en el programa de David Broncano, `La Resistencia´, para hablar sobre el éxito de dicho vídeo. “Se ha liado un poco”, le explicaba la actriz al presentador algo tímida. “Es un vídeo mío bailando reggaetón, en mi cuarto, en pijama pasando en la cuarentena. Me encanta bailar y lo echo mecho de menos, me encanta salir y me frusta que las discotecas vayan a abrir tan tarde”, comentaba.

Su primer desnudo en Instagram

El crecimiento exponencial de su cuenta, tras el video que publicó durante la cuarentena y que se hizo viral, fue suficiente para catapultar a la actriz al primer puesto de las listas de Instagram. Después de dicha publicación, la joven se propuso mantenerse en el primer puesto de la famosa red social y publicó lo que se denominó, su primer desnudo en el perfil. “Los días que pasan…” fue lo que escribió, junto a una imagen en la que aparece completamente desnuda, tapándose únicamente con los brazos y piernas. La publicación dejó miles de comentarios, así como más de 7.5 millones de `likes´.

Las marcas se vuelven locas por ella

Todo lo que la madrileña toca se convierte en oro, por esta razón las marcas luchan por hacerse con ella. Recientemente Yves Saint Laurent ha anunciado que Ester Expósito será la `nueva musa de maquillaje YSL Beauty en España´. Anuncio que se ha hecho público hace apenas unos minutos. Las razones por las cuales la marca francesa la han elegido como embajadora parecen claros. Bate récords en Instagram, sus proyectos se convierten en éxitos internacionales, sus looks son los mejores valorados por los medios de comunicación y su edad la convierte en la mejor representante de la llamada `Generación Z´ (personas nacidas entre 1994 y 2010).

Su último tatuaje ha enloquecido a sus fans

Ester Expósito tiene la capacidad de hacer enloquecer a las redes con cualquier foto que publique. Un tatuaje, de una media luna, a la altura del omoplato izquierdo, ha sido motivo suficiente para volverla a situar en el pódium de los personajes más comentados. La foto consiguió en apenas unas horas más de 6,5 millones de likes y más de 30.000 comentarios. Una muestra más del interés que suscita la madrileña.

Enamorada de Alejandro Speitzer

Desde que la fama tocó a su puerta, a la actriz se la ha relacionado con varios famosos, como Mbappé o Benzema. Ester inició un romance con su compañero de `Élite´, Álvaro Rico, un romance que duró más de medio año. Después de dicho romance, la pareja decidió dar por finalizada su relación el pasado verano y a día de hoy mantienen una muy buena relación. Las últimas informaciones apuntan a que Ester ha vuelto a encontrar de nuevo el amor. El afortunado ha sido Alejandro Speitzer, un actor de origen mexicano al que conoció mientras grababa una nueva miniserie para Netflix titulada `Alguien tiene que morir´. El actor, subió recientemente una foto de ambos en la que, según sus seguidores, está admitiendo que tiene una relación con la española. La Expósito todavía no se ha pronunciado sobre esta relación, pero todo apunta a que se convertirán en la pareja del año