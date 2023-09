La vuelta de Luis Miguel a los escenarios ha reabierto viejas heridas de su vida personal. Todo lo que rodea al novio de Paloma Cuevas es ahora motivo de curiosidad y seguimiento. También su familia y, por supuesto, sus hermanos Alejandro y Sergio Basteri. Y no es para menos. El 'Sol de México' que, a priori, podría tenerlo todo, arrastra una historia familiar bastante trágica, con el misterio del paradero de su madre como paradigma de las fatalidades que caracterizaron su niñez y adolescencia. Este miércoles saltaba la noticia de la reaparición del menor y más desconocido de sus hermanos, Sergio, desaparecido durante cerca de dos décadas. Te contamos quién es.

Sergio Basteri, hermano de Luis Miguel: "Les pido que simplemente me dejen en paz"

Ha sido el programa 'Despierta América' el responsable de dar con el paradero de Sergio Basteri. En un vídeo que han emitido, se ve al joven de 39 años acompañado de Octavio Foncerra, gran amigo de la familia de Luis Miguel durante sus primeros años. Los dos hombres han sido captados en el aeropuerto de Guadalajara (México), a punto de coger un avión con rumbo indeterminado.

Hacía 17 años que nadie lograba registrar una imagen del pequeño de los hermanos Gallego Basteri. Menos un vídeo. Sin embargo, no ha sido, ni mucho menos, un feliz "rencuentro" entre Sergio Basteri y las cámaras. "No. O sea, mira, yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz”, rogaba a los reporteros ahí congregados. Señorita, por favor, él no es personaje público. Nosotros somos personas normales… Déjenos en paz”, añadía muy incómodo su acompañante, a quien apodan 'El doctor'.

14 años de diferencia que acabaron por convertirse en un puente insalvable

El hermano menor de Luis Miguel nació el 17 de mayo de 1984. Los 14 años de diferencia que se llevan provocaron que el cantante de 'La Incondicional' se hiciera cargo de Sergio cuando la madre de ambos, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente. Por aquel entonces Luis Miguel ya gozaba de un éxito sin precedentes en México y despuntaba a nivel internacional. Entre grabaciones de discos y videoclips, giras musicales y fiestas, Sergio Basteri pasaba interminables horas solo, sin la compañía de su hermano mayor, lo que fue ensanchando el distanciamiento entre ambos.

Como relata la serie sobre la biografía del cantante (que él mismo aprobó), Sergio Basteri siempre quiso seguir sus pasos. Algo a lo que 'El Sol' se negó, tratando de evitar así que su abuela por parte paterna, presuntamente, sacara provecho de él. Actualmente, poco o nada se sabe de su vida, más allá de que vive en Madrid, es padre de dos niñas y trabaja en una tienda, aseguran medios mexicanos.

Luis Miguel, Sergio y Alejandro, polos opuestos

La vuelta de Sergio Basteri a Guadalajara tiene todo el sentido. Ahí pasó varios de sus años más felices, cuando se trasladó a la ciudad para estudiar en la Escuela de Artes Visuales. En cuanto a su frustrada carrera musical, participó en 2007 en un tema de la banda Decathlon, su única incursión de adulto en la industria. En el lado opuesto, Alejandro, el hermano mayor de ambos, que es un reconocido empresario al que gusta compartir todo lo que acontece en su vida en Instagram. El hijo de Marcela y Luisito Rey, el padre tóxico de los tres, es un auténtico 'influencer', con cerca de 300 mil seguidores. Una actitud la de Alejandro y Luis Miguel que contrasta de lleno con el anonimato del que hace gala Sergio Basteri.