Quién es Sandra, la impresionante modelo con la que se besa Pablo Marqués en plena calle

Pablo Marqués ya tiene sustituta para Jessica Bueno. El artista e ingeniero ha recuperado la ilusión solo unas semanas después de su ruptura con la modelo hispalense, una relación que ha preferido llevar en secreto y de la que esta vez no ha presumido en sus redes sociales. Tal y como podrás descubrir si corres a tu kiosco y adquieres el último número de la revista SEMANA, ha comenzado una bonita historia con una chica llamada Sandra, según han podido saber este medio en exclusiva. Una impresionante mujer rubia con la que derrocha complicidad, hecho que se hace evidente en las fotografías nunca vistas de ellos. Pero, ¿quién es ella? A continuación todos los detalles.

Es española, está afincada en Estados Unidos y, por el momento, se está dejando llevar con Pablo Marqués. Así lo demuestran las pasionales imágenes que posee SEMANA en el interior de nuestra revista, unas instantáneas que, a buen seguro, llegarán a oídos de Jessica Bueno. La concursante de 'GH VIP 8', por su parte, está feliz con Luitingo, con quien asegura sentir un amor adolescente y con quien parece que fuera de la casa de Guadalix de la Sierra todo va sobre ruedas. Por este motivo puede que le sea indiferente qué suceda en la vida de su ex, con quien ha tenido una intensa relación de cuatro meses que terminó tras su salida del reality y sobre la que se han conocido diferentes detalles.

Sandra, la nueva ilusión de Pablo Marqués, es viajera, amante de los perros y suele ser muy activa en su cuenta de Instagram, donde ya cuenta con más de 30.000 seguidores, entre otros, el empresario. Felices y sonrientes, en su caso la diferencia de edad no parece haber sido un problema y es que mientras ella tiene 31, él tiene 43, algo que no les preocupa en absoluto.

Fue hace tan solo unos días cuando Sandra dio un paso al frente. Por primera vez compartió un cuadro de Pablo, una imagen que acompañó de un emotivo texto que por supuesto no ha pasado desapercibido para él. "La vida es como el mar; te sumerges en él, pero no sabes a que profundidad estás", escribió. Tras estas palabras él reaccionaba con un emoji de enamorado, recordando que lo importante que era para él tener a gente a su alrededor que sepa entender lo que hace. "Ya sabes que me encanta sentir lo que el espectador esta viviendo cuando ve una obra mía", respondió él. No te pierdas la galería de Sandra, la mujer e influencer por la que Pablo Marqués bebe los vientos.