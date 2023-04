Quién es Raquel Rodríguez, la 'otra' novia de Aless Lequio que aparece en su libro

"Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo, te ha abducido, hijo mío, ¡ya no te reconozco!". Estas palabras del libro de Aless Lequio se refieren a Raquel Rodríguez, su primera novia. La joven vivió más de un enfrentamiento con Ana Obregón, con quien no siempre estuvo de acuerdo. De hecho, al comienzo del tratamiento del cáncer al que se sometió chocaron en varias ocasiones, pero ¿quién es ella? Se trata de una chica de 31 años que estudió medicina y que vivió junto a él los primeros síntomas que avisaron a Aless de que algo no marchaba nada bien. Fue quien le acompañó en sus pruebas y quien creyó que debía tratarse en el hospital que empezó a investigar qué era realmente lo que le pasaba.

Raquel Rodríguez nació en Alcalá de Henares en 1992 y con quien acudió a un centro especializado en fertilidad en Nueva York para conservar su esperma. Ella sabía de sus intenciones de ser padre a lo largo de su vida y le acompañó en este proceso que ha permitido que así sea. Ahora Raquel, quién sabe si marcada por el pasado, está especializada en oncología en un reconocido hospital de Madrid. Ama su trabajo y su único objetivo es salvar todas las vidas posibles, algo que le hubiera gustado hacer en el pasado con Aless. Se volcó con él e intentó apoyarlo durante el duro camino que vivió fuera de España, donde comenzó su batalla contra el cáncer.

Vivieron juntos, tenían millones de planes por cumplir, pero sus caminos se separaron. Él tiempo después rehízo su vida con Carolina Monje, que desde hace semanas está en el punto de mira. La diseñadora de moda pronto pasará por el altar y no quiere alimentar polémicas, eso sí, tal ha sido el escándalo que se ha apresurado a desmentir que tenga una mala relación con Ana Obregón. Se tienen un cariño mutuo y ambas se alegran de los giros vitales que están experimentando en los últimos meses.

Aunque Aless no tiene una mala palabra hacia su madre, sí que desliza que estaba sobreprotegido, algo que considera "comprensible" si se tiene en cuenta que era hijo único. "No hace falta ser Freud para entender los motivos que esconde el comportamiento de una madre soltera y temperamental frente a la primera pareja seria de su único hijo. Acabas aceptando la sobreprotección y solo saltas cuando las maneras rebasan los confines del respeto; cosa que empezaba a ser frecuente y no era del tono sano", reflexiona en joven en el libro que ahora está en boca de todos.

Aless Lequio y Raquel Rodríguez tuvieron una relación hasta los seis meses siguientes a que le diagnosticaran cáncer. Meses más tarde se enamoró de Carolina, dos mujeres que en su día fueron muy importantes para el empresaria. Ambas conocieron a Ana Obregón, pero no tuvieron la misma relación con la actriz.