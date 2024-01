Quién es quién en la familia de Teresa Urquijo que estará en su pedida de mano con José Luis Martínez-Almeida

José Luis Martínez-Almeida está pasando por un dulce momento, en lo que a nivel personal se refiere. El alcalde de Madrid está prometido y será este fin de semana cuando celebre de forma oficial su pedida de mano con Teresa Urquijo, la mujer que le ha robado el corazón. A pesar de que llevan juntos poco meses, lo suyo parece que está destinado a que dure para siempre y es por ello que quieren asegurarse de cumplir con todas las tradiciones. A continuación, repasamos la lista de familiares de la joven que estarán presentes en tan importante acontecimiento,

Está previsto que Almeida y Teresa Urquijo pasen por el altar el próximo 6 de abril en una ceremonia de la que poco o nada se sabe. Hasta que llegue el momento, la pareja vivirá una cita imprescindible para hacer oficial su camino al altar. Será este fin de semana cuando celebren su pedida de mano. Lo harán en la finca familiar de la joven y hasta allí acudirán los más cercanos a la familia. Se prevé que intercambien regalos, como manda la tradición. En ella estarán presentes la abuela de la prometida del alcalde de Madrid, que es familia directa de los Borbones.

Teresa Urquijo y Moreno (27 años) es hija de Beatriz Moreno, quien es hija a su vez de Teresa de Borbón, hermana del duque de Calabria, Carlos Borbón. Es decir, la joven está emparentada con la Familia Real, puesto que su abuela es prima del Rey Juan Carlos. Pero este no es el único vínculo que tiene la joven con la alta sociedad. Su padre es Lucas Urquijo Fernández de Araoz, bisnieto del médico, científico y escritor Gregorio Marañón. Además, la joven tiene un hermano, Juan Urquijo, amigo de Victoria Federica de Marichalar. A pesar de mantener una vida discreta, tiempo atrás se comentó que podría haber mantenido algo más que una amistad con la hija de la Infanta Elena.

La prometida del alcalde de Madrid, que intenta pasar desapercibida y llevar una vida discreta alejada de los focos mediáticos, ha estudiado en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Cuenta con un doble Grado en Derecho y Administración de Empresas y trabaja en la actualidad como analista de inversión en Merlin Properties, una compañía inmobiliaria. Ahora, se ha convertido en una más dentro del círculo de amistades de Almeida, al igual que él que no duda en acompañar a su pareja a todos los eventos públicos a los que acude.

Almeida y Urquijo, muy felices

Tal y como pudo confirmar en exclusiva SEMANA, Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en marido y mujer el próximo 6 de abril en una ceremonia religiosa. Era el propio alcalde quien confirmaba la noticia de esta revista con un romántico mensaje: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí".