El entorno de Daniel Sancho sigue en shock. El joven de 29 años está en la prisión de Koh Samui (Tailandia), donde estará aislado hasta el 16 de agosto y donde a partir del día siguiente entrará en un régimen de prisión ordinaria tras la muerte de Edwin Arrieta. Una vez confesado el crimen del cirujano, la policía está centrada en la investigación de cara el juicio, el cual debería comenzar antes de principios de noviembre -fecha máxima que marca la ley tailandesa-. Mientras la familia del chef pide prudencia debido a estos momentos "de máxima confusión", te contamos quién es su círculo, una familia que, según el propio Rodolfo, "está destruida". Jamás imaginaron lo sucedido, por lo que solo se explican que Daniel Sancho "haya sufrido un trastorno" para hacer algo así.

Los abuelos y los tíos de Daniel Sancho

Además de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, Daniel Sancho tenía a sus abuelos, a quienes adoraba por encima de todo. Estaba muy unido a Sancho Gracia, quien falleció en el año 2012 por un cáncer de pulmón y vejiga, de hecho, pudimos verle portar en su tanatorio una fotografía de su abuelo o asistir a los homenajes en los que se le recordaba años después de su partida. También adoraba a su abuela, Noelia Aguirre, a quien, por cierto, no habrían comunicado todos los detalles de lo sucedido. Su hijo Rodolfo quiere protegerla, ya que son conscientes de lo que le está afectando, por lo que han decidido que no vea la televisión y que esté lo menos informada posible. Fue periodista y tiene una curiosidad innata, pero harán lo posible por mantenerla alejada de todo lo que se está hablando sobre su nieto tras su detención. Para que eso no suceda está acompañada en todo momento.

Cabe señalar también a los tíos de Daniel Sancho, los cuales han tratado de blindarse para no interferir en la investigación policial. Eso no quita que hayan reconocido la dureza de los momentos que viven frente a las cámaras, ejemplo de ello, la reacción de Rodrigo Sancho. El hermano de Rodolfo es guionista y director de cine, por lo que preferiría que todo lo que tiene que ver con Daniel se quedara en una pesadilla y lo ocurrido fuera tan solo ficción. Consciente de que no es así, reconocía el temor que sienten con el escándalo de su sobrino a las puertas de su casa. "La situación es muy complicada. Es una pesadilla, el lío es gordo, Tailandia es un país que no conocemos y claro que da miedo", dijo a punto de llorar.

El otro hermano de Rodolfo es Félix Sancho. Él lejos de seguir el camino de sus hermanos y dedicarse al mundo del cine, se dedicó a la ingeniería. Él, por su parte, ha pedido respeto y ha reconocido "el doloroso momento en el que se encuentran" tras el ingreso en prisión de Daniel Sancho, quien reconocía haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta. Ellos, por el momento, son conocedores de todo lo que les va contando Rodolfo desde Tailandia y de los avances que los abogados que él ha contratado han conseguido. Con un defensor en Tailandia y otro en España, el actor está luchando por apoyar a su hijo.