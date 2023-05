Amaia Montero ha vuelto, aunque solo sea de forma puntual, a sus redes. Lo ha hecho junto a Gonzalo Miró, quien se alegra profundamente de cómo ha mejorado la artista. Una fotografía de su encuentro ha dado buena cuenta de la sonrisa y la paz mental que ahora acompaña a la cantante, algo que ha conseguido en gran parte gracias a su hermana Idoia y a su madre. Era Cayetana Guillén Cuervo la que descubría dónde y con quien se encontraba la intérprete de 'Cuéntame al oído': "Está en el norte con su madre". Esa que no le ha soltado de la mano desde que en octubre ingresara en una clínica de Navarra durante más de un mes y que ha estado a su sombra para que Amaia recuperara su esencia.

Hablamos de Pilar Saldías, a la que Amaia Montero ha dedicado una canción que ha hecho historia. A través de 'Te voy a decir una cosa' le agradeció en su día el apoyo incondicional que le había prestado y donde además le repetía que era su ángel de la guarda. "Tú, la que me hace reír otra vez. Tu caballito desbocado, ves. Quiero decirte te quiero...Yo te prometo que todo irá bien, que eres el ángel que guarda la fe que tengo en todos mis sueños", decía esta letra que tantas veces han coreado sus fans. Un tema que vio la luz en el año 2018, que solamente en Youtube cuenta con 18 millones de reproducciones y en cuyo videoclip aparece la propia Pilar cantando junto a su hija.

Se refiere a ella como "amatxo" (madre en euskera) y, aunque no suele hablar de su familia muy a menudo, lo cierto es que tienen una relación única. Ella es quien ha protegido a su hija durante todos estos meses, la que le ha ayudado para salir a flote y la que le ha mantenido alejada de las informaciones que se publicaban sobre ella. Siempre han estado unidas, prueba de ello, alguna de las publicaciones que le ha dedicado a lo largo de su carrera musical. Hace algún tiempo compartió una imagen de ella en la que aparecía vestida de un traje tradicional de Guipúzcoa, post en el que habló del amor infinito que sentía hacia ella. "Encontré esta foto y me emocioné. Llevar a una familia que tú creaste y que dirigiste con amor, rigor y ternura. Te adoro. Eres la número uno. LEONA", escribió Amaia Montero. No mentía, pues no puede estar más orgullosa de ella.

La relación de Amaia Montero con su padre

Aunque no solo tiene una relación mágica con su madre. Con su padre, José Montero, creó un vínculo único, por lo que su fallecimiento en febrero del año 2009 la dejó completamente rota. Luchó contra un cáncer que no pudo superar, dejando un grandísimo vacío en los suyos. Así lo relató la propia Amaia hace solo tres años en 'El rincón de pensar', espacio presentado por Risto Mejide: "Fueron dos años de enfermedad larga, pero siempre pensando en que se iba a ganar la batalla, nunca pensado que iba a ser el final. Mientras estás peleando, por dura que sea la situación, tienes la esperanza, pero cuando todo acaba siento un dolor que yo no conocía". A él no dejó de repetirle que "le quería como todo el cielo y todo el mar", frase que ha gritado con todas sus fuerzas, aunque él ya no pudiera oírla.