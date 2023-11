Quién es Patricia Falomir, la madre de Chenoa

Patricia Falomir es una figura clave en el desarrollo tanto personal como profesional de Chenoa. Tiene un carácter extrovertido y le encanta expresar sus opiniones, sobre los temas más diversos, en las redes sociales. Para ella también es el espacio idóneo para defender a su hija de aquellos que la atacan con comentarios de toda índole. "Me ha emocionado profundamente la defensa a ultranza que habéis hecho con mi hija Chenoa ante tanta persecución inmerecida. Como madre os lo agradezco de todo corazón", escribió Patricia después de hacerse pública la separación entre su hija y Miguel Ángel Encinas.

Patricia y sus hijos salieron de Buenos Aires para aterrizar en Mallorca

Patricia llegó a España en 1983 con sus dos hijos, Laura (Chenoa) y Sebastián. Este cambio drástico que significó dejar atrás Buenos Aires para iniciar una nueva vida en Palma de Mallorca se produjo cuando la flamante presentadora del programa 'Operación Triunfo 2023' tenía solo ocho años. Patricia quería romper con su pasado y empezar una nueva vida rodeada de sus hijos. Nada más llegar a la isla balear, empezó a buscar trabajo y consiguió uno como cantante en un hotel. Después llegó el amor. Se enamoró de Juan Antonio Marino, conocido cariñosamente como 'Tati'.

Esta relación se convirtió en un pilar de estabilidad y apoyo para ella y sus hijos. La unión de Patricia y Juan Antonio proporcionó un entorno familiar sólido para Chenoa y su hermano Sebastián que les permitió, además, una integración perfecta en la comunidad local, factor que jugaría un papel crucial en los primeros pasos de Chenoa en el mundo de la música. La cantante siempre ha tratado a Tati como un padre. De él ha llegado a decir: "Mi padre me eligió, me cuidó y me ama con todo su amor. Mi alma es suya". Es más, fue Juan Antonio la persona que llevó a Chenoa al altar el día de su boda con Miguel Sánchez Encinas.

Chenoa no es hija de Leandro Asensio

En 2007, Patricia Falomir se vio involucrada en una situación inesperada. Leandro Asensio, residente del Puerto de Mazarrón en Murcia, afirmaba ser el padre de Chenoa. La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ordenó la realización de pruebas de ADN a ambas partes para esclarecer la verdad. Los resultados confirmaron que Patricia estaba en lo cierto: Chenoa no compartía lazos genéticos con Leandro Asensio, quien había alegado haber tenido una relación con Patricia en 1974, año en que ella cursaba estudios de idiomas en el Colegio Mar del Plata Day School.

Patricia reside en Villa Milana, una hermosa casa situada en la urbanización Bendinat, cerca de Palma. Ocupa una parcela de 770 metros cuadrados y ofrece unas vistas al mar espectaculares. Desde 2020, alquila su casa por días, con precios que oscilan entre 465 y 680 euros según la temporada. Tiene capacidad para alojar hasta 8 personas.