Quién es Nacho Ansorena, el amigo de Aless Lequio que será padrino de la hija de Ana Obregón en su bautizo

El fallecimiento de Aless Lequio con solo 27 años dejó un enorme vacío entre sus seres queridos. Batalló contra el cáncer hasta el año 2020, un durísimo momento para Ana Obregón. También para sus amigos, en especial para su socio e íntimo, Nacho Fernández Ansorena, con quien él fundó 'Polar Marketing', su proyecto más especial. Entonces no imaginaba lo unidos que estarían incluso después de su partida, tres años que han dado para mucho y en los que incluso ha habido momentos para las despedidas. Y es que Nacho quiso rendir tributo al empresario para darle su último adiós sin saber que se convertiría en el padrino de su hija cuando esta llegara al mundo.

Las palabras de Nacho Ansorena sobre Aless Lequio tras su partida

"Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías. Daba igual dónde y cómo, Nueva York, Barcelona, Madrid o un puto garaje, siempre luchabas con una sonrisa. Así es el eterno y amargo recuerdo con el que nos dejaste: sonriente, luchador. Descansa en paz, hermano, da recuerdos ahí arriba", escribió en sus redes sociales, un mensaje que jamás hubiera querido escribir.

Es Nacho Ansorena el que ha seguido gestionando el patrimonio que cosechó con Aless Lequio. Pero no solo eso, pues también tendrá un papel principal en el bautizo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, tal y como confirmó la actriz. A pesar de toda la polémica que ha suscitado la gestación subrogada de la pequeña, la empresaria no puede estar más feliz con su llegada, siendo ella precisamente ahora su motor de vida.

La nueva vida del mejor amigo de Aless Lequio

Pero, ¿qué más se sabe de Nacho, este amigo de Aless, al que Ana Obregón dará el mejor de sus honores? Nacho ahora vive en Londres, está haciendo un máster con el que quiere seguir formándose y, además, está muy pendiente de Ana y su bebé. Él tendrá que viajar a España, pues se celebra este fin de semana, en concreto el 17 de diciembre la ceremonia en la que Ana Sandra será bautizada, según cuentan a SEMANA. El mismo lugar en el que tuvo lugar el funeral de Aless Lequio meses después de su fallecimiento.

Además de Nacho Ansorera, quien ejercerá de padrino, estará Celia Vega-Penichet, prima de Aless y madrina de Ana Sandra. Dos importantes roles que estuvieron muy unidos al joven durante su vida y que desde su desaparición le han seguido recordando de forma habitual.

El proyecto más ilusionante de Aless Lequio

Nacho se encarga desde la muerte de Aless de la empresa que fundaron juntos, donde ahora él aparece como administrador único de la compañía. Él es quien consigue que su legado siga brillando y quien en su día se convirtió en su compañero de fatigas, en especial, desde el año 2016. Años después de aquello ha conseguido convertirse en una empresa referente en el sector, una sociedad donde Aless sigue estando muy presente todavía, a pesar de su desaparición.

Ana Sandra llevará el mismo vestido de cristianar que llevó en su día Aless Lequio, tal y como ha confirmado la orgullosa abuela. Una pieza que pertenece a la familia Obregón. Los padrinos serán su hermana, Celia, y un amigo íntimo de Aless Lequio. En principio iba a ser el mejor amigo del joven, Justin, pero posiblemente no pueda acudir ya que reside en Estado Unidos. Así que probablemente sea un amigo de la infancia. "Su mejor amigo del colegio que vive en Londres y está haciendo un máster en Oxford y es un genio", afirmaba recientemente.

Ana Obregón estará acompañada de su familia, entre otros de sus hermanos, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, y sus sobrinos. Unos invitados que la apoyarán y celebrarán, pero que también han generado muchas dudas como, por ejemplo, si Alessandro Lequio acudirá o no a esta cita tan especial. "Ya lo veréis. No puedo decir nada", indicaba sin querer entrar en el asunto. "He aprendido a aceptar a las personas como son y a relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda".