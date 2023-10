Quién es la misteriosa asistente de Rodolfo Sancho: su importante labor antes del juicio de Daniel Sancho

Rodolfo Sancho ya está en los juzgados en los que declara su hijo este jueves 26 de octubre. Ha llegado aparentemente tranquilo, pero teniendo claro que era un día decisivo para Daniel Sancho. Y es que le leerá los cargos por los que le acusa la Fiscalía y, además, deberá declararse inocente o culpable del asesinato de Edwin Arrieta, quien falleció a principios de agosto en Tailandia. Una cita judicial a la que el actor no ha acudido solo, sino con la compañía de una misteriosa mujer que iba provista de una mascarilla, de un llamativo bolso y una carpeta con documentos. Pero, ¿quién es ella y cuál es su labor en el caso del chef de 29 años? Aunque para muchos puede ser una desconocida, lo cierto es que la familia de Daniel Sancho está muy agradecida con ella, pues para ellos es una pieza clave.

Esta mujer a la que apenas hemos visto su rostro es la asistente contratada por el equipo jurídico de Marcos García Montes. Se ha convertido en la sombra de Rodolfo Sancho en su segundo viaje a Tailandia, ya que es su traductora y la encargada de hacer diferentes gestiones en el país. Entre otras abrir una cuenta bancaria para pagar los gastos de Daniel Sancho en prisión o simplemente hacer gestiones en la corte de Koh Samui, detalles cotidianos que cuando no manejas el idioma se complican enormemente. De hecho, ella es quien explica a Rodolfo Sancho cada uno de los pasos que le esperan en la jurisdicción a partir de ahora, incógnitas que le ayudan a entender el proceso de su hijo a miles de kilómetros de casa.

La asistente, además, ha acompañado a Rodolfo Sancho en su última visita a prisión. Le guía, le apoya e intenta estar ahí para él en su peor momento, lo que deja ver su importancia ahora que la Fiscalía ha acusado a Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cadáver de Edwin Arrieta. Un delito que, a pesar de haber confesado hace unos meses, ahora niega de forma tajante. Esta misteriosa mujer es quien también ha informado a Rodolfo Sancho del nuevo revés de su hijo el mismo día de la vista. Según se ha revelado en la agencia EFE, el señalamiento previsto para este 26 de octubre ha sido pospuesto para el próximo 13 de noviembre por todavía no tener un traductor español.

La vista de Daniel Sancho se ha retrasado hasta el próximo 13 de noviembre

A primera hora de la mañana de este jueves llegaba Rodolfo Sancho sin esperar que la Corte iba a tomar esta drástica decisión. Si bien en un principio el retraso iba a ser solo de unas horas, nada más lejos de la realidad. Finalmente tras valorarlo han llegado a la conclusión de esperar dos semanas más, una fecha en la que se desconoce si estará o no presente Rodolfo u otra persona de su familia. Aunque todavía no se han pronunciado ni nada su opinión acerca de ello, todo apunta a que esto les servirá para seguir trabajando en la estrategia de Daniel Sancho. Así, el joven acusado del asesinato premeditado y la ocultación del cadáver de Edwin Arrieta deberá acudir al tribunal el próximo 13 de noviembre, tal y como ha adelantado la agencia EFE.

Esta no ha sido la única decisión que se han tomado desde las autoridades judiciales en Tailandia. También han designado de oficio un abogado tailandés para Daniel Sancho. El elegido se llama Krit Sudthanom, un letrado que hasta el momento no había tenido la oportunidad de conocer al chef y que lo verá por primera vez dentro de tres semanas. Cabe recordar que desde el pasado 7 de septiembre, tras romper su relación con Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa", Daniel no tenía abogado alguno que lo representara en el país asiático.

No cabe duda de que son horas cruciales para Daniel Sancho, quien se enfrenta al más duro castigo: la pena de muerte. En el mejor de los casos, se enfrentará una cadena perpetua. Mientras la Fiscalía defiende la hipótesis del asesinato premeditado como causa de la muerte de Edwin Arrieta, todo parece indicar que Daniel Sancho se declarará inocente: "No va a admitir los hechos. No va a admitir ni la ocultación ni el asesinato con premeditación que ha puesto la Fiscalía en su informe. Mañana cuando le lean los cargos dirá que es inocente", han confirmado este jueves desde el programa 'TardeAR'.