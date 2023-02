Quién es Martina diRosso, la novia de María Casado con la que va a ser mamá

María Casado acaba de anunciar que va a ser mamá. La presentadora de televisión y su novia esperan su primer bebé, una noticia que ha visto la luz justo el 14 de febrero junto a un vídeo en el que se escucha el latido de su hijo. "Vamos a ser mamás. La familia crece...Estamos encantadas", escribe la periodista. Pero, ¿quién es la pareja de María Casado con la que ha emprendido la aventura más emocionante de su vida? Su nombre oficial es Cristina Márquez, aunque su artístico es Martina, de profesión fotógrafa y cantante y con gran pasión por la música, tanto es así que incluso le ha dedicado una canción a su novia, letra en la que contagia el amor que sienten la una por la otra. Ambas tienen éxito en sus respetivos trabajos y ahora además en lo personal, prueba de ello, que estén viviendo su momento más dulce.

"El mejor regalo de nuestra vida..."

"He aquí la historia de cómo terminé viviendo en Málaga. Estaba en una plaza que se llama La Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia catalana ojos verdes 1'70. Y yo, me enamoré", dice 'Oye', la canción en la que Martina diRosso (su nombre artístico) habla de los inicios de su relación con María Casado. Se conocieron a través de una amiga en común y, aunque quisieron ir poco a poco, dejar que fluyera fue, sin duda, la mejor elección para ellas. Con mil planes por delante, siempre tuvieron claro que su historia de amor iba a funcionar y que, además, querían ser madres ya que ambas adoran a los niños, un paso que han materializado y con el que no pueden estar más ilusionadas. "Nos hemos compenetrado desde el minuto uno. ha sido una locura maravillosa. La de poder formar una familia, la de llevar a mi madre a vivir con nosotros a Málaga", dijo María algún tiempo. Entonces, no descartaba ser madre, una experiencia que está viviendo meses después de estas declaraciones.

Cristina, alias Martina, nació en Cataluña como María, pero cuando solo tenía 11 años se mudó a Sevilla, donde permaneció hasta los 20 y después de cuya etapa empezó a viajar por toda Europa. Gracias precisamente al universo 2.0 sus seguidores han podido conocerla un poco más a fondo, siendo en su Instagram donde reconoce que es incapaz de salir de casa sin pintarse los labios, que en otra vida hubiera sido bailarina o que le encantaría ser vegana, un deseo roto al disfrutar al máximo la carne poco hecha. Además, se refleja que es amante de los animales, en especial de los gatos, mascotas que comparte con María Casado, que también adora a los felinos y que disfruta haciéndose tatuajes en su piel, tal y como demuestra los dibujos que lleva grabados en, por ejemplo, sus brazos.

Su relación se hizo oficial en el mes de septiembre de 2021, fecha en la que compartieron su primera foto oficial. Sin embargo, solo unas semanas antes posaron juntas en la gala Starlite de Marbella, donde ambas presumieron de complicidad. Poco después María utilizó sus redes sociales para elogiar a su pareja, quien acababa de recibir un galardón en el MálagaCrea Rock 2021. Un cruce de mensajes que demostró que lo suyo marchaba viento en popa.