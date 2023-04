Quién es Marlises Gabriella Guillem, la nueva ilusión de Bertín Osborne

4 de 6

Sin embargo, días después, él intentó matizar sus palabras sin lograrlo: "Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Estamos hablando de sensaciones y sentimientos y eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti que estás viendo esto no. Todo es muy relativo y eso es lo que quise explicar", intentó justificarse. Posteriormente, Fabiola aceptó su perdón públicamente e intentó acercar posturas, sobre todo por el bien de los hijos que tienen en común.