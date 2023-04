Quién es María Gabriella Guillén, la nueva ilusión de Bertín Osborne

¡Bomba! El 2023 no nos da tregua. Siempre se dice que cuando una puerta se cierre, una ventana se abre. Eso es precisamente lo que le ha podido pasar a Bertín Osborne, quien estaría de nuevo ilusionado tras su ruptura con Fabiola Martínez hace ya dos años después de 20 de matrimonio. ¿Quién ha sido la encargada de volver a ocupar su corazón? Su nombre es María Gabriella Guillén, una guapa empresaria que ha trabajado como modelo en alguna ocasión y con la que ha trabajado en conjunto para la firma 'El Capote', de la que él es imagen desde hace unas temporadas. De hecho, la imagen que puedes ver sobre estas líneas es de la campaña del pasado año en la que ambos coincidieron y posaron juntos para las cámaras.

A pesar de que ha trabajado de manera esporádica como modelo, Gaby (así es como la llama su entorno más cercano) se dedica al mundo de la belleza. Tiene su propio centro beauty ubicado en la capital madrileña y asegura que son "expertos en diversas técnicas de estética como en microblading o en aparatología, y mucho más. Ofrecemos tratamientos personalizados y combinados. También usamos productos 100% naturales libre de químicos ni nada agresivo", reza su propia página web.

Bertín Osborne y su nueva ilusión se conocieron durante la sesión de fotos que compartieron juntos

Tal y como adelanta 'Hola', precisamente Bertín y María Gabriella se habrían conocido durante la sesión fotográfica para 'El Capote', que tuvo lugar el pasado año. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la noticia de que podrían ser más que amigos. De momento, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto de manera pública, algo que sí habrían hecho en círculo de amigos. Según el entorno al cantante de rancheras, este calificaría a Gaby como una "amiga especial".

Desde que rompiera su matrimonio con Fabiola Martínez, a Bertín Osborne se le ha relacionado con varias mujeres. Sin embargo, él siempre ha descartado cualquier romance y ha continuado con su vida en su finca de Sevilla, donde pasa gran parte del tiempo. De hecho, según el citado medio, la nueva posible ilusión de Bertín también se habría desplazado en más de una ocasión hasta la finca del cantante en la capital hispalense e incluso se habría inmortalizado en esos paisajes con encanto. Ahora, de momento, solo queda esperar para conocer si el presentador ha encontrado de nuevo el amor o tan solo es una 'amiga especial'.

Una noticia que no sabemos cómo le sentará a Fabiola Martínez. Hace unas semanas, ambos protagonizaron un pequeño enfrentamiento mediático después de que Bertín Osborne asegurara que nunca había estado enamorado. Unas palabras que le dolieron y mucho a la venezolana. Así lo dijo en el plató de 'Y ahora Sonsoles', una semana más tarde, donde aseguró encontrarse muy molesta y sin llegar a entender estas palabras: "No me lo merezco", dijo por aquel entonces. Sin embargo, días después, él intentó matizar sus palabras sin lograrlo: "Llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Estamos hablando de sensaciones y sentimientos y eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti que estás viendo esto no. Todo es muy relativo y eso es lo que quise explicar", intentó justificarse. Posteriormente, Fabiola aceptó su perdón públicamente e intentó acercar posturas, sobre todo por el bien de los hijos que tienen en común.