Quién es Manel Dalgó, el transformista que ha invitado a Isabel Pantoja al Baile de la Rosa

Isabel Pantoja ha embarcado ya en un avión que la llevará rumbo a Mónaco. Allí la espera una de las citas más importantes de su vida: el Baile de la Rosa. Una fiesta que se celebrará el próximo sábado 25 de marzo y que la cantante espera ansiosa. Según ha podido saber SEMANA, incluso ha movido sus hilos para conocer personalmente a Carolina de Mónaco en la fiesta más VIP del Principado de Mónaco, que cada año reúne a la flor y nata del país y de todos los rincones del mundo. En el Principado se reencontrará con un viejo conocido, Manel Dalgó, quien la ha invitado al evento.

Lo cierto es que casi nadie lo conoce por su nombre, pero este artista catalán es bien conocido en su país. Este drag queen, muy bien relacionado con la familia Grimaldi, es considerado un verdadero icono del transformismo. Es pareja de un empresario de éxito, Thomas Schmieder, director artístico del mítico local Chez Nous, situado en Berlín.

También se le considera un referente en el colectivo LGTBI galo, tal y como destaca 'El cierre digital'. Este diario destaca que empezó su trayectoria profesional siendo apenas un chaval, vendiendo helados de la Jijonenca en Barcelona y alrededores. En la actualidad vive en Montecarlo y ya espera con ilusión reunirse de nuevo con Isabel Pantoja. Según hemos podido conocer, esta le ha pedido tanto a él como a todos los contactos que tiene su alcance, tener la oportunidad de conocer a la hermana del príncipe Alberto.

Según aseguran a este medio, la tonadillera "tiene la esperanza de estar con Carolina de Mónaco" y "está como una chiquilla, nerviosa, ante esta gran cita". En su afán por que todo salga bien, además, "ha estado súper ocupada eligiendo el vestido que llevará a la gala. Quiere que todo salga perfecto y que su puesta en escena esté al nivel que exigen las circunstancias". Nos comentan que la tonadillera está "nerviosa" y "muy ilusionada, como hacía tiempo que no se la veía". Así lo ha confirmado este viernes su hija, Isa Pantoja. "Está muy contenta por eso. Le hace mucha ilusión. No por ir al sitio en sí, como no la conocen puede salir por la calle y que no la reconozcan", ha explicado en el plató de 'El programa de AR', donde trabaja como colaboradora.

En los años que lleva afincado en Mónaco, Manel Dalgó ha tenido oportunidad de estrechar vínculos con la familia real de Mónaco. Por este motivo habla de sus miembros con tan conocimiento. "Carolina es muy pija, áspera, le gusta rodearse de los de su clase y no se deja ver casi nunca por Mónaco, salvo en ocasiones muy especiales. Aquí la llaman la ‘royal’ porque es como si ejerciera de primera dama y porque aún sigue casada con Ernesto de Hannover, por lo que es alteza real", dice al citado medio. Su hermana, tal y como revela, es mucho más cercana: "Estefanía es muy divertida, humana y sencilla. No te puedes hacer una idea de lo buena madre que es y de lo que cuida a la gente que quiere. Fíjate si será sencilla que en más de una ocasión me la he encontrado comprando en el Carrefour. Si me pilla desprevenido y me ve, viene a chocarse con mi carro".