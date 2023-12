Quién es Lucie Lucas, la actriz francesa que acusa a Victoria Abril de agresión sexual

El nombre de Gérard Depardieu ha sonado con más fuerza que nunca en las últimas semanas, y no es para menos. Trece mujeres han asegurado haber sido acosadas e incluso agredidas sexualmente por el actor francés. Entre ellas Charlotte Arnould, cuyo testimonio ha hecho que el intérprete sea imputado por violación. Este gravísimo cargo ha provocado que 56 personalidades de la cultura del país vecino protagonicen una carta abierta en ‘Le Figaro’ a la que ha respondido Lucie Lucas señalando directamente a Victoria Abril.

Que Victoria Abril se sumara a este comunicado a favor de Gérard Depardieu ha provocado el enfado inminente de Lucie Lucas. En la publicación de Charlotte Arnould, una de las presuntas víctimas del actor, la intérprete no ha tenido reparo en expresar su malestar: “ @victoria.abril.officiel no es verdad??… Estoy en shock… Dime que no hiciste eso?!”, se sorprendía, para después seguir con su mensaje: “Artistas… boomers de mierda… ¡¡¡Qué vergüenza!!! ¡Realmente no puedo creerlo! ¡No puedo esperar a que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre”, ha continuado.

El testimonio de Lucie no ha quedado ahí, y ha seguido echando leña al fuego y totalmente firme a sus convicciones respecto a su versión: “Bueno… Entonces soy actriz desde hace 15 años y protejo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en la entrevista todo el año. Lo hacen a otros en un set de grabación… Respondiendo eternamente a los periodistas que todo salió muy bien en el set, que todos son tan simpáticos y adorables… ¡Aunque muchas veces es completamente falso!”, ha exclamado.

Por si fuera poco, la francesa no ha tenido reparo en acusar a la actriz española con la que comparte cartel: “¿Cuántos comportamientos inaceptables he cometido? Tengo mucho que decir sobre algunas de las personas en esta deliciosa lista de confirmantes… Con TODAS las generaciones más jóvenes de comediantes que tienen en sus archivos, espero que estén listos para jubilarse porque no les protegeremos más. Hola Victoria… ¿Quieres que hablemos de tus numerosos ataques, incluidas agresiones sexuales, contra tus parejas? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado este trapo… Tú también estás enloqueciendo y cuando lo piensas, tienes razón. Ya basta de locura”, ha insistido.

Todo sobre Lucie Lucas, la compañera de profesión de Victoria Abril

Pero, ¿quién es realmente Lucie Lucas? Esta conocida actriz francesa de 37 años ha tenido oportunidad de trabajar mano a mano con Victoria Abril en la serie de televisión ‘Clem’. Este proyecto se estrenó en 2010 y ha mantenido unidas a ambas intérpretes hasta hace tan solo unos días, sobre todo teniendo en cuenta que en la ficción eran hermanas. En la pequeña pantalla, las dos se han apoyado mutuamente cuando Clémentine (Lucie Lucas) se ha convertido en madre a los 16 años. Un vínculo que ahora en la realidad está a punto de romperse al darse a conocer que la española apoya a Gérard Depardieu.

En las redes sociales de la francesa puede verse cómo está plenamente centrada en su trayectoria profesional. Lucie Lucas ha hecho de su cuenta de Instagram su principal escaparate a la hora de mostrar a sus casi 500 mil seguidores sus avances laborales. Sin embargo, también ha reaparecido en otras ocasiones para situarse como una abanderada del feminismo y defensora de los derechos de las mujeres. Por ello no resulta extraño que haya creído los testimonios de más de una decena de mujeres que han situado a Depardieu en el ojo del huracán.