Quién es Lili Melgar, la niñera que destapó a Shakira las supuestas infidelidades de Piqué

Hasta ahora se había mantenido que Shakira se había percatado de que su relación con Piqué hacía aguas por un bote de mermelada. Parece surrealista, pero es así. Una confitura en su nevera que nadie consumía en su casa y que repente empezó a escasear de forma considerable le advirtió de que una tercera persona estaba entrando en su casa. Esta información la habría confirmado, según se ha publicado, contratando a un detective privado, no siendo él el único que le advirtió. Lili Melgar, la niñera de Sasha y Milán en Barcelona, también le confesó sus sospechas acerca de una posible infidelidad. Ella ahora copa titulares tras aparecer en la nueva canción de Shakira, al igual que el que fuera su suegro, al que dedica un cruel ataque.

Todos los detalles de Lili Melgar, la niñera que trabajó para Shakira y Piqué

Esto fue precisamente lo que provocó que Piqué se enfadara, la despidiera e incluso se negara a pagarle indemnización. Un movimiento que ha llevado a Lili Melgar a ser una de las protagonistas de la última canción de Shakira, 'El Jefe'. En su letra la cantante colombiana le dedica un verso, utilizando incluso su nombre y desvelando incluso que Piqué se decantó por esta modalidad para deshacerse de su empleada. Esta posibilidad solo se plantea cuando es despido disciplinario y se lleva a cabo solo cuando hay una falta grave en el trabajo que ha sido cometida de manera voluntaria. Según los expertos, los motivos por los que podría llevarse a cabo sería una ausencia no justificada, desobediencia, utilizar lenguaje ofensivo o bajo rendimiento laboral. Esto no cuadraría con lo sucedido con Lili, a quien Shakira no dudó en contratar de nuevo tras ser despedida por Piqué, lo que deja ver que en absoluto estaba de acuerdo con la decisión de Piqué.

Shakira decidió que Lili Melgar se mudara con ella a Miami

Ya estando separada y con la relación completamente rota con Piqué, Shakira llamó a Lili Melgar para contar con ella en la ciudad condal para que cuidara de sus hijos. Además, le pagó el dinero que le correspondía y le propuso volar a Miami, para seguir siendo su empleada. Ella no lo dudó, aceptó las condiciones y a día de hoy continúa a su lado, demostrando su lealtad pase lo que pase. Fue en el mes de abril, un año después de su ruptura con Piqué, cuando hizo las maletas y emprendió una nueva vida a miles de kilómetros de España. Tras una ruptura mediática, un acuerdo con su ex y multitud de enfrentamientos, Shakira está satisfecha de haber dicho adiós a un capítulo que estaba deseando cerrar.

No siempre ha tenido a trabajadores que han acabado satisfechos después de estar junto a ella. Recordemos la denuncia que interpuso un antiguo empleado de Shakira, quien aseguró que "trabajaba durante 17 horas sin contrato". "Fue hasta 2012, vivía allí estando con Piqué", explicaron en 'Equipo de investigación', espacio en el que un periodista aportó más detalles al respecto. "Por 12 años, Shakira los tiene como empleados domésticos. Un día, Shakira le pide a él que caliente el pollo, pero él estaba muy cansado porque había estado cocinando para 17 personas y le dice que no puede más. Ella le responde que, si no servía para eso, no servía para nada más. Fue un shock que Shakira despidiera a su personal por un pedazo de pollo. Eran empleados domésticos, cocineros, chóferes y se encargaban del mantenimiento de la casa. Fue una demanda muy fuerte", relató Javier Ceriani, periodista.