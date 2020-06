Kira Miró ha sabido mantenerse en el complicado mundo de la actuación haciéndose un hueco tanto en la pequeña pantalla como en el teatro. Esta actriz de cuarenta años y nacida en Gran Canaria, es una de las artistas que más han sabido llevar en secreto su vida privada. Poco asidua a dar declaraciones, sobre todo en lo relacionado con su vida fuera de las cámaras. Hemos descubierto que la vena artística le corre por las venas desde que era una niña. Su madre, Marta Miró, es directora de cine y entre sus galardones se encuentra un premio Goya. Pero su madre no es la única de la familia que comparte con ella su amor por las artes escénicas. Su abuelo materno, Miró Mainou, es pintor, su hermano mayor, es actor como ella y su hermana, Sarah, ha sido cantante y participante de la `La Voz´. Pero como hemos dicho al principio del artículo, Kira, a pesar de provenir de una familia de artistas, siempre ha mantenido una vida discreta y alejada del foco mediático, pero ¿Cuáles fueron sus comienzos? ¿Porqué es una de las actrices más valoradas? ¿Con qué famosos se la ha relacionado a lo largo de su carrera?.

Aunque nacida en Canarias, la actriz lleva muchos años residiendo en la capital española, exactamente en una casa situada en el barrio de La Latina, en Madrid. En su Instagram, donde cuenta con más de doscientos mil seguidores, podemos ver algunas estancias de su hogar, sobretodo su terraza, en la que predomina un estilo nórdico. Aparte de su carrera en el teatro, donde estrena nueva obra, la artista ha revelado recientemente que vuelve a participar en la aclamada serie de `La que se avecina´, en Telecinco, papel que le está proporcionando muchas alegrías. Y es que, a pesar de que su nombre puede ser poco conocido para muchos, lo cierto es que su currículum profesional engloba series de televisión, películas de cine y obras de teatro. Algo envidiable para muchas actrices. La actriz, que cumplió recientemente cuarenta años, días antes de que comenzara la cuarentena, vive uno de sus momentos profesionales más dulces. Su primera aparición en televisión se produjo en 1999 y aunque ha participado en diferentes series, algunas de las cuales han pasado desapercibidas o con escasa audiencia, el mismísimo Pedro Almodóvar la contrató para participar en una de sus películas más famosas.

UN AMOR DE 10 AÑOS JUNTO AL CANTANTE MACACO

La pareja comenzó a salir en septiembre de 2006 y aunque nunca mostraron interés por hacer planes de boda, formaban una de las parejas más estables del panorama cultural. “Nosotros estamos casados de alma”, solía responder cuando los periodistas le preguntaban sobre una posible boda. La pareja se conoció cuando ambos coincidieron en el programa de Mediaset, Cuatrosfera. Sin embargo, y tras pasar más de una década juntos, incluso con planes de ser padres, la pareja decidió poner punto y final a su relación en septiembre de 2016. Los rumores de que algo podía ir mal en la pareja se dispararon cuando la presentadora comenzó a dejarse ver sin Macaco en diversos actos. La encargada de confirmarlo fue la misma Kira, en unas declaraciones para una famosa publicación. “Estoy soltera. Ya no estamos juntos”, confesaba por aquel entonces la actriz. “Estamos muy bien los dos”. Una separación de mutuo acuerdo que por las palabras de ambos a lo largo de estos años, se produjo de manera natural y sin terceras personas de por medio.

Su última pareja conocida, un «fisio» del `Real Madrid´

Un año después de su ruptura con el cantante Macaco, la Miró volvió a recuperar la ilusión de nuevo. Su nuevo amor se trataba de Samuel Castillo, un fisioterapeuta con consulta propia y que trabajaba para el Real Madrid de Baloncesto desde hacía más de 17 años. Según reveló la propia actriz en Instagram, la pareja se conoció en la clínica de Samuel: «Muchísimas gracias a Amaro y Castillo por cuidarme las piernas. Benditas manos y bendito equipo». Muestra de ese amor fueron las imágenes de ambos recorriendo las calles de Madrid mientras se dedicaban diferentes besos y arrumacos. En la actualidad es difícil ver una imagen de ellos posando juntos. La última publicación de Samuel haciendo referencia a su pareja, data de Enero de 2019.

La muerte de su padre la dejó destrozada

En 2019, la actriz sufría el que sin duda sería el golpe más duro de su vida. Kira Miró perdía a su padre, el empresario Pepe Macdonald, dejando huérfanos y sin consuelo a sus tres hijos. Días después de aquel triste acontecimiento, la artista reunió fuerzas para escribir un emotivo mensaje a su progenitor, un empresario muy popular en su isla de residencia, Gran Canaria, donde desde la década de los 70 regentó numerosos locales que lo convirtieron en una figura referente del ocio nocturno en la capital. «Todavía creo que estoy soñando y que vas a aparecer con tu gorro y tus maracas a despertarme con esa música de las mañanas. Porque siempre había que despertarse bailando! Todavía creo que me vas a dar uno de esos abrazos que solo tú sabes dar porque lo haces con toda tu alma, como buen «abrazologo» que dices ser», escribía la canaria en su Instagram. «Todavía creo que vamos a pasear por las Canteras y vamos a tener que parar cada 3 metros a saludar a alguien porque, otra cosa no, pero a «public relations» no te gana nadie. Todavía creo que vamos a reír juntos y a hacer reír a la gente con tus bromas y tu particular sentido del humor, tan único, tan tuyo… Todavía creo que te voy a poder mirar a esos ojos que tienes y me vas a hacer la ola con tus cejas y tu mirada de seductor nato», continuaba apenada.

Ganas de ser madre

La actriz ha manifestado en numerosas ocasiones su profundo deseo de ser madre. En concreto, le gustaría tener tres hijos. Kira tiene dos hermanos, con los que mantiene una estrecha relación y le gustaría formar una familia con las mismas características. Tanto es su deseo de ser madre que la actriz reconoció en una entrevista que no le importaría ser madre en solitario.