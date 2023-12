¿Quién es el actor Jeremy Allen White, la nueva ilusión de Rosalía?

Desde que se confirmaron los rumores de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro son muchos los fans los que han soñado con una segunda oportunidad. Pero no, esto no se va a producir. Y menos ahora. Y es que se ha confirmado que la cantante de está saliendo con el actor Jeremy Allen White. Así lo asegura una fuente a Us Weekly: "Rosalía y Jeremy Allen White comenzaron a salir recientemente. Empezaron siendo amigos, pero recientemente las cosas se han vuelto románticas", declaran rotundos.

Los rumores llevan semanas sonando después de que Rosalía y Jeremy Allen White fueran fotografiados visitando juntos un mercado de agricultores en Los Ángeles. Pero ahora se les ha vuelto a ver juntos mientras hablaban en una de las calles de West Hollywood. Las fotos fueron tomadas el pasado miércoles 29 de noviembre y las ha publicado TMZ.

Estas es la foto de Rosalía y Jeremy Allen White que se ha hecho viral

. @Rosalia ayer fumando junto a Jeremy Allen White en Los Ángeles pic.twitter.com/wJKL7OQeCw — MOTOMAMI TOUR ( @MOTOMAMlTOUR) November 30, 2023

La nueva instantánea en las que los vemos juntos es una pista más de su relación. No solo se han dejado ver en varias ocasiones, también se siguen mutuamente en redes sociales. Pero, ¿quién es el responsable de la nueva felicidad de la intérprete de 'Motomami'? Jeremy Allen White tiene 32 años y es un actor estadounidense. Saltó a la fama por protagonizar la serie 'The Bear', de Disney +, con la que ha ganado el reconocimiento de la crítica y los premios SAG, un Globo de Oro y el Critics Choice Award. También trabajó en 'Shameless', 'The Iron Claw', 'Shotgun' y 'The Rental'.

Pero su vida personal también ha sido muy activa. Y es que a sus 32 años es padre de dos hijas, que nacieron fruto de su relación con su exmujer, Addison Timlin. Ezer Billie nació el 20 de octubre de 2018 y Dolores Wild nació dos años después. Sin embargo, la pareja tomó la decisión de separarse el pasado mes de mayo. Justo el pasado mes de agosto fueron vistos juntos abrazados, lo que desató los rumores sobre una posible reconciliación. Pero nada más lejos de la realidad, ya que ahora se confirma que está saliendo con Rosalía.

A sus 32 años, el actor tiene dos hijas pequeñas

El día que ganó el Globo de Oro, el actor que interpreta a Carmy Berzzato en 'The Bear', dedicó el premio a su ahora ya exmujer: "Te quiero hasta lo más profundo de mis huesos. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que has hecho", declaró. Sin embargo, apenas unos meses después de este momento, la madre de sus hijas le pidió el divorcio. Se han publicado muchos detalles acerca del matrimonio, como el problema que tenía el actor con el alcohol. Una información que publicó People. Ahora tienen la custodia compartida, pero Jeremy tiene que someterse a varias pruebas de alcoholemia.

El pasado mes, el actor acordó someterse a una prueba de alcoholemia como parte de su acuerdo de custodia compartida con Timlin. Según Us Weekly, el actor tendrá que someterse a pruebas de alcoholemia cinco veces por semana cuando tenga que ocuparse de sus hijas. En caso de que diera positivo, no podrá quedarse con ellas.