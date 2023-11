Quién es David Gandy, el top model más sexy del mundo que visitará 'El Hormiguero'

Probablemente sea uno de los rostros más conocidos y reconocidos del planeta. Su cara está permanentemente en las televisiones, las marquesinas y los carteles que anuncian los míticos perfumes de Dolce&Gabbana. ‘Light blue’, el perfume al que pone cara, lo ha llevado al olimpo del modelaje. Por eso, ahora mismo está considerado como uno de los ‘súpermodelos’ más aclamados del mundo. La inteligencia artificial, toda una voz autorizada en estos tiempos, ha sentenciado que su cara es la más perfecta del planeta. Con todo esto convive diariamente David Gandy, que acude este miércoles a ‘El Hormiguero’ como invitado estelar.

Inseguridad con su belleza

“Hay dos cosas que te definen en la vida: tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo”, decía en unas declaraciones hace poco más de un año. Y es que si algo tiene, además de belleza, es un aplome y un ego controlado que no suelen verse en determinados sectores. A sus 42 años asegura que nunca se ha sentido objeto de deseo e incluso llega a confesar que nunca ha estado a gusto con su cuerpo: "Particularmente, no me gusta mucho mi cuerpo. Soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, soy demasiado perfeccionista en todo lo que hago, así que nunca voy a poder ser feliz”.

Su sueño cumplido: su familia

De orígenes humildes y con la vocación de ser veterinario, el verdadero éxito de su vida ha sido su familia. Tiene dos hijas: Matilda, de cuatro años y medio, y Tabitha Elizabeth, de año y medio. Comparte su vida con la abogada Stephanie Mendoros y hace una vida muy familiar. Le gusta llevar a sus pequeñas al colegio, dar grandes paseos con ellas y pasar todo el tiempo posible que le permiten las campañas de la firma italiana, a la que se ha mantenido fiel desde que comenzó a trabajar con ellos. Ahora mismo, Gandy está considerado uno de los modelos mejor pagados de Gran Bretaña -se llegó a publicar que su patrimonio podría llegar a rondar los 12 millones de libras-.

