Quién es Carla, la nueva novia de Albert Rivera

El corazón de Albert Rivera está de nuevo ocupado. Si bien era durante el pasado mes de junio cuando se daba a conocer la noticia de la ruptura entre el expolítico y Malú tras cuatro años de relación y una hija en común, ahora SEMANA ha podido saber que el que fuera líder de Ciudadanos tiene una nueva ilusión. Esta no es otra que Carla, una diseñadora e influencer que forma parte de la portada del último número de la revista, el cual ya está disponible en tu kiosco.

Pero, ¿quién es realmente la mujer que se ha colado en el corazón del catalán? La nueva ilusión del abogado se dedica a la moda y al mundo de la creación de contenido. Es por ello que no resulta en absoluto extraño que en todas las imágenes en las que aparece reflejada en la revista SEMANA junto a Albert Rivera derroche un exquisito gusto estilístico. Y es que, para sus vacaciones en Ibiza y Formentera, Carla se decantaba por un bikini verde, maxi camisa blanca, capazzo, gafas de sol marrones y sombrero para evitar los rayos de sol. Esta elección potenciaba aún más si cabe la esbelta figura de la novia de Albert Rivera, que también cuenta con una larga melena rubia.

En las instantáneas puede apreciarse cómo ambos no dejan de irradiar amor y pasión todas y cada una de las veces que han salido en un barco llamado 'Felicidad' por las islas Pitiusas. Además, no han reprimido sus sentimientos en ningún momento y se han dejado llevar sin importarles que hubiera cámaras delante. Pero no todos los planes entre ellos han sido privados. También se han rodeado de amigos y amigas con un sinfín de salidas de ocio, chapuzones, barcos, fiestas y relax. Una forma de apurar las vacaciones estivales de la mejor de las maneras y en muy buena compañía.

Aldo Comas, el gran apoyo de Albert Rivera en una nueva etapa sentimental

En su reciente escapada a Ibiza, junto a Albert y su novia también ha estado uno de los grandes amigos de Albert. Se trata de Aldo Comas, con quien recientemente el catalán se dejaba ver en redes sociales en una exposición de pintura que tenía lugar en la isla. El expolítico y el artista comparten un gran vínculo amistoso, motivo por el que no resulta extraño que este último saliera a desmentir públicamente que Rivera tuviera una historia de amor con Aysha Daraaui, ya que era conocedor de que la persona que ocupa sus pensamientos no es ella, sino Carla.