Quién es Bartolomé Fierro March, el invitado más incómodo para Íñigo Onieva en su boda con Tamara Falcó

Ha llegado el gran día. Este sábado, 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dan el "sí, quiero" en el Palacio 'El Rincón' ante la atenta mirada de 400 invitados. Un día muy especial para la pareja, que ha tenido que hacer frente a varias idas y venidas en los últimos tiempos. Después de la tormenta, llega la calma y, por fin, ambos sellarán su amor y pondrán el broche de oro a su relación. En la boda del año, el empresario tendrá que hacer frente a Bartolomé Fierro March, uno de los invitados más incómodos para él en su boda con la marquesa de Griñón.

En la larga lista de invitados, Tamara Falcó no ha querido olvidarse de Bartolomé Fierro March, una de sus antiguas parejas. Aunque no hay casi imágenes de ellos juntos, lo cierto es que la marquesa de Griñón y el empresario de la banca mantuvieron un romance de verano en 2006. Una relación muy mediática en la que ambos aprovecharon para irse de vacaciones a Ibiza en aquel año. El noviazgo no llegó a buen puerto y acabó a los pocos meses. No obstante, la relación entre ambos es de lo más estrecha.

Bartolomé, Bame para sus amigos, es hijo de Marita March Cencillo y Alfonso Fierro Lopera. Pertenece a una de las últimas sagas de banqueros y coleccionistas de arte de este país. Trabaja para la casa de subastas Sotheby's, cuya sede se sitúa en Nueva York, y en su círculo cercano se encuentra personalidades tan variopintas como la heredera del grupo Mango, Judith Andic, o Josie, el conocido y mediático estilista.

Tras acabar su relación con el bisnieto del conocido banquero, Bartolomé March, Tamara Falcó estuvo saliendo durante tres años con el banquero franco-argentino Marco Noyer. Más tarde, en 2010, empezó un noviazgo con el italiano Tomasso Musini. Entre medias, la marquesa de Griñón protagonizó varias salidas con Luis Medina, hijo de Naty Abascal, pero nunca se confirmó su relación. Antes de la llegada de Íñigo a su vida, la hija de Isabel Preysler se enamoró del biólogo Iván Miranda Álvarez-Pickman. Fue él quien terminó la relación.

Los dos vestidos de novia de Tamara Falcó

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, ha desvelado que Tamara Falcó lucirá dos vestidos en el día más importante de su vida. El primero, para la ceremonia, es blanco. El segundo será para fiesta posterior y este no será del mismo color que el anterior. Un día antes de darse el "sí, quiero" con Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón ha llevado a cabo la última prueba. Ya lo tiene todo listo para sellar su amor ante Dios con el amor de su vida.