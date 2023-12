Quién es Aritz Aranburu, el surfitsta con el que Aitana se recupera de su ruptura con Sebastián Yatra

Aitana está viviendo una de las etapas profesionales más increíbles de su vida. La cantante se despedía hace apenas dos días de la primera parte de su gira 'Alpha Tour' en el Wizink Center de Madrid. Era la tercera vez que hacía sold out en apenas un mes. Y es que Aitana tiene razones suficientes para estar feliz cuando quedan apenas unos días para despedir su año más increíble.

Sin embargo, en el terreno personal, Aitana está recuperándose de su ruptura con Sebastián Yatra. Aunque llevaba menos de un año saliendo, la pareja mantenía una relación de amistad antes de dar el paso de estar juntos. Eso hace más difícil superarlo: "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. Y no pasa nada, porque hay días en los que estás bien y otros que no", decía ella durante su concierto en Bogotá hace unos días. De hecho, cuando ha encontrado unos días libres en su agenda, la cantante se ha ido a desconectar a Bilbao, donde vive uno de sus mejores amigos, Aritz Aranburu.

Aitana se ha refugiado en su gran amigo Aritz Aranburu

Allí se reencontró con este gran amigo, Aritz Aranburu, al que conoció gracias a su expareja, Miguel Bernardeau. Y es que ahora Aitana se está refugiando en su círculo más íntimo para intentar superar la ruptura. Y una de las personas que le está ayudando mucho es este surfista profesional. Los amigos se dejaron ver por las calles de Bilbao paseando, tal y como muestran las imágenes de Diez Minutos. Estas fotos fueron tomadas 15 días antes de que Sebastián Yatra confirmara la ruptura.

Aitana se dejó ver cabizbaja, pero no hay nada como pasar tiempo con un amigo para olvidar las penas. Y es que no solo pasearon por Bilbao, también aprovecharon los días para surfear en Zarautz. Durante estos días en los que estuvieron juntos, ambos encontraron hueco para surfear. Esta es una práctica que Aitana lleva años practicando. De hecho, se le da muy bien a juzgar por las imágenes que comparte siempre. Ella misma compartió unas imágenes del planazo en el mar. Vemos a una cantante muy concentrada, pero también feliz por poder estar practicando este deporte en compañía de amigos.

Aitana estuvo surfeando con Aritz en Zarautz hace unos días

Entre los amigos con los que estaba en Zarautz vemos a Aritz Aranburu, que es propietario de Shelter Surf Eskola, una reconocida escuela de surf en Zarautz. Este joven surfista tiene a Aitana y a Miguel Bernardeau como amigos, lo que le lleva a tener más de 133.000 seguidores en Instagram. Un perfil en el que podemos ver que su pasión es básicamente el surf.

Eso sí, entre sus pasiones está también los deportes de nieve. Cuando no está en el mar cogiendo olas, a Aritz Aranburu le gusta coger su ropa de nieve para hacer snowboard con amigos a menos seis grados. Pero también se atreve con el skate, una asignatura que tenía pendiente y que probó hace un año. Todo un deportista.

Es surfista profesional, pero le encanta practicar otros deportes

La cantante se ha apoyado en su gran amigo, al que fue a visitar también hace semanas a Zarautz junto a Miguel Bernardeau, ya que Aritz perdió a su abuela. Aitana ahora ha necesitado a su amigo y ha viajado hasta Bilbao para superar la ruptura con Sebastián Yatra. Aunque Aitana siempre se ha decantado por mantener su vida privada en un discreto segundo plano, el cantante colombiano decidió dar el paso de confirmar la triste noticia. De hecho, fue el encargado de confirmar los rumores de ruptura el pasado 27 de noviembre en México: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", declaró.