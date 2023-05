Quién es Ana, la nueva ilusión de Iker Casillas: profesión y fotos clave

Iker Casillas está ilusionado. Mientras él prefiere vivir esta nueva etapa desde la barrera, quien sí ha confirmado que ha dado una nueva oportunidad al amor es Ana, la modelo con la que desde hace cinco meses se está viendo. Tras varias pistas que situaban a ambos en espacio y tiempo, ha sido ella misma la que ha explicado cómo surgió y en qué punto está su relación. "Nos estamos viendo desde enero", ha deslizado públicamente. Quiere dar naturalidad a algo tan bonito y lejos de esconderse, ha confirmado lo que para algunos periodistas era un secreto a voces.

Se trata de una joven ibicenca, afincada en Salamanca y que, además, es enfermera dedicada a hacer retoques estéticos. Con más de 15.000 seguidores en sus redes sociales, el más conocido con el que cuenta es Iker Casillas, eso sí, no es el único rostro conocido que está pendiente de sus publicaciones. Según hemos podido comprobar en SEMANA, también figura Jacobo Ostos entre sus followers.

Una guapísima maniquí y empresaria con la que Iker Casillas intercambia 'me gusta' de forma habitual y en quien se está centrando desde hace algún tiempo. La propia Ana ha revelado a 'Fiesta' que no han querido conocer a otras personas desde que cruzaron sus caminos, un detalle que deja ver que lo suyo va en serio. "Se conocieron a través de las redes sociales, empezaron a darse 'likes', de ahí pasaron a escribirse y después decidieron verse en persona (...) No se están viendo con otras personas", han explicado en el citado programa.

La faceta más reflexiva de la ilusión de Iker Casillas

Ana, la nueva ilusión de Iker, suele mostrarse muy reflexiva en redes sociales, al igual que hace en ocasiones el que fuera guardameta. Aunque hay algunas de ellas que no han pasado desapercibidas para Iker, especialmente en las que habla de sus ideas respecto a la vida. "La experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones" o "Las arrugas solo deberían indicar dónde estuvieron las sonrisas" son solo algunas de ellas, ideas que podrían compartir Iker y ella y que, sin duda, les acerca en su día a día. No te pierdas las fotos de esta modelo que desde comienzos de año comparte tiempo con uno de los solteros más cotizados a continuación.

Pero antes queremos hacer hincapié en cómo la Red ha enseñado una parte diferente de Iker: su faceta más desenfadada. Aunque él en muchas ocasiones marcaba distancia, desde que se retirara del mundo del fútbol ha tratado de mostrar otra cara en redes sociales, siendo ahí precisamente donde podría haber encontrado de nuevo el amor. Dos años después de su ruptura con Sara Carbonero, vuelven a brillarle los ojos de un modo especial.