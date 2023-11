Quién es Álex Recort, el amigo especial de Victoria Federica con el que le han pillado por segunda vez

Victoria Federica se dejó ver con un misterioso chico en un restaurante japonés de Madrid hace solo unos días. Una cita secreta que tuvo lugar justo después de que ella acudiera a la fiesta de Harper´s Bazaar, donde sorprendió a todos al lucir transparencias. Ya en el interior trató de no llamar la atención, de hecho, se bajó de los tacones y se enfundó en un abrigo, quién sabe si intentando evitar acaparar todas las miradas. Antes y después se mostraron cariñosos y no dejaron de reír, lo que mostraba muchísima confianza entre ellos. Pero, ¿quién es este chico que pasea con la hija de la Infanta Elena? El misterioso hombre, según ha podido saber la revista SEMANA, es Álex Recort, un joven de 23 años que desde que es un adolescente se dedica a la moda.

Victoria Federica y Álex Recort: todos los detalles de su historia

Aunque haya para quien pueda resultar un desconocido, no es la primera vez que vemos a ambos compartir tiempo y espacio. Fue durante el verano de 2022 cuando el catalán y Victoria Federica protagonizaron una portada de este medio, fotografías exclusivas que evidenciaron que estaban ilusionados. Entonces asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, pero no se separaron en toda la noche. Se estaban conociendo tras la ruptura de la influencer con Jorge Bárcenas y es ahora cuando esta relación vuelve al presente.

Ambos tienen cosas en común. Aman viajar, disfrutan con el deporte y no hay nada que les guste más que navegar. También adoran a los animales y se codean con famosos, tal y como hemos podido saber. Álex es amigo, entre otros, del futbolista Marc Bartra, con quien se lleva de maravilla. Quizás él sepa de sus avances con Victoria Federica, con quien le ha pillado 'Diez Minutos' este miércoles. En las imágenes él aparece con una gorra color beige, con la que se ha inmortalizado en más de una ocasión en sus redes sociales. Eso sí, no junto a la nieta del Rey Juan Carlos.

Álex Recort está vinculado al ocio nocturno barcelonés y es socio de varios locales. Fue de fiesta donde él y Vic coincidieron, siendo durante la Feria de abril donde se cruzaron sus caminos por primera vez a través de amigos en común. Meses después fueron vistos en Barcelona, donde pasearon de la mano y donde, además salieron de fiesta. Ya en su círculo de confianza dieron rienda suelta a su pasión y ajenos a miradas y curiosos no se dejaron de dar besos.

Si bien han preferido no postear ninguna imagen juntos, lo cierto es que no tienen problema en comentarse sus fotografías. Victoria Federica no tiene reparo alguno en incluso compartir emojis de fuego en las publicaciones de Álex Recort, el joven con el que ha sido vista compartiendo una gran complicidad.