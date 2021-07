¡Cuerpos al sol! Kiko Rivera e Irene Rosales han vuelto a demostrar a través de sus redes sociales que siguen más unidos que nunca con sus imágenes más subidas de tono.

Kiko Rivera e Irene Rosales están siempre en el foco de la noticia. Las últimas polémicas familiares que ha protagonizado el dj en contra de su madre, Isabel Pantoja, también han salpicado a la ya excolaboradora de ‘Viva la vida’. Cuando no son las guerras familiares que giran en torno a ellos, los propios pasos que dan en su día a día también son noticia. Y es que como dos personajes muy reconocidos, su vida está siempre analizada con lupa.

Su actividad es tan intensa en las redes sociales que gracias a sus publicaciones acabamos de averiguar que lejos queda la crisis que supuestamente hay entre ellos. Irene ha compartido una imagen de ambos, de cuando se fueron de viaje a Matalascañas, Huelva. En la foto vemos a la pareja abrazándose mientras disfrutan de un baño en la piscina del hotel en el que se alojaron.

«Abrázame fuerte ❤️ @riverakiko«, le escribía Irene Rosales junto a la imagen. Su marido no dudó en contestarle, demostrándole que estará siempre junto a ella, en las buenas y en las malas: «Siempre cariño siempre ❤️». De esta forma, y a pesar de todo lo que se ha dicho, la pareja sigue demostrándose unida. Una unión que tiene que luchar en algunas ocasiones contra algunas polémicas.

Kiko Rivera e Irene Rosales desmienten la crisis sentimental

Poco después de que lo hiciera Irene Rosales, el dj compartía una imagen de lo más tórrida junto a su mujer. Una instantánea de sus últimas vacaciones de verano, Kiko Rivera deja claro que son el equipo perfecto: «Siempre juntos», le dedica junto a un emoticono de corazón rojo. De estas vacaciones parecen haber vuelto con su relación aún más consolidada.

Han sido unos días increíbles que han dado para mucho. El matrimonio han dejado ver sus imágenes más subidas de tono. A diferencia de lo que comparten a menudo, Kiko e Irene han presumido de cuerpos al sol en ropa de baño. Equipado con un pañuelo en la cabeza y las gafas de sol, la pareja volvía a darse muestras de cariño en uno de sus ratitos de descanso durante sus vacaciones.

«Siempre juntos», escribe Kiko en el posado más tórrido de la pareja

Los rumores de crisis entre Kiko e Irene llega después de que ella haya decidido dejar la televisión. Irene Rosales se aparta de la televisión durante un tiempo y deja su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’. Una decisión que le ha costado tomar y que llega después de los intensos meses a los que se ha tenido que enfrentar. Lo hace para intentar recuperarse y poder centrarse en ella. «Hay un ambiente en el trabajo que a mí me ha dado mucha vida porque todos mis compañeros habéis estado conmigo en el peor momento de mi vida, me da alegría porque he conocido a personas maravillosas«, decía entre lágrimas.

Irene Rosales no ha podido más y va a comenzar su nuevo camino para recuperarse y estar al 100% por sus hijas, su marido, sus compañeros y el resto de su familia. «Necesito buscar mi apoyo en mí misma, necesito tiempo y pensar muchas cosas. Necesito ahora mismo estar conmigo misma. Estoy segura de la decisión, es algo que tenía en mente desde hace mucho. Sé que es lo mejor para mí«, sentenciaba.