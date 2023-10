Quién es Danilo Díaz, el millonario empresario que se casa con Michelle Salas, hija de Luis Miguel

Se espera un fin de semana de muchas bodas. Una de las que dará el 'sí, quiero' este sábado 14 de octubre es Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, que da este paso junto a su novio, Danilo Díaz, en La Toscana, Italia. Allí estarán el cantante y su actual pareja, Paloma Cuevas. Se ha dudado mucho sobre la asistencia de ambos, pero todo apunta a que estarán presentes en el gran día de la joven de 34 años. Así lo dejaba ver el cambio de agenda del artista en el mes de octubre, giro que le permitiría acudir al gran día de su hija, con quien actualmente se lleva de maravilla.

Llevamos meses hablando de este enlace. Desde mayo, para ser exactos, que fue cuando Michelle Salas compartió la gran noticia de su compromiso con Danilo Díaz. Es una de las pocos veces que la hija de Luis Miguel comparte una foto con su prometido. Pero aún así, fue muy discreta, ya que puso dos fotos en la que salía de perfil. Pero, ¿quién es el responsable de la felicidad de la joven?

Michelle Salas anunció su compromiso el pasado mes de mayo

Danilo Díaz se llama Danielo Díaz Granados, y es de Venezuela. Estudió la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Babson de Massachusetts. Tras graduarse, Danilo no lo dudó y viajó hasta Miami para iniciar allí su carrera profesional. De hecho, fundó una boutique de lujo, donde vendía alta joyería. Sin embargo, quería ampliar el negocio.

Actualmente vive en Miami, Florida. Eso sí, tiene que viajar constantemente por trabajo. Y es que es un reconocido empresario que dirige la compañía de Estados Unidos llamada 'Toys for Boys', que nació en 2013. Esta empresa se dedica a la distribución de accesorios de alta gama como coches de lujo y joyería. La creó junto a otros socios.

Danilo Díaz tiene una empresa de artículos de lujo

Danilo siempre se ha decantado por permanecer en un discreto segundo plano. Algo que no hace su pareja, que es muy activa en las redes sociales. De hecho, la hija de Luis Miguel cuenta actualmente con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram, donde comparte no solo sus sesiones de fotos en reconocidas publicaciones, también deja ver sus looks y muchas de sus aficiones. Las pocas imágenes que hay de él responden a las vacaciones de las que disfrutaron en agosto de este año. La pareja viajó hasta Ibiza para pasar unos días increíbles en la isla pitiusa.

La pareja está a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida. De hecho, dan un gran paso con su boda. Michelle y Danilo se conocieron en 2016. Congeniaron tan bien que no dudaron en iniciar una relación. Sin embargo, pocos meses después rompieron. No fue hasta 2021 cuando tomaron la decisión de volver. La cosa fue tan bien que en mayo de este mismo año anunciaron que iban a pasar por el altar.