Jorge Javier Vázquez ha vuelto a lanzar un zasca en tono irónico a Rocío Flores, con la que no coincide en un plató desde hace semanas por el supuesto veto de esta al de Badalona.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores son dos de los protagonistas de la actualidad, tanto por separado como juntos. Y es que desde hace unas semanas se rumorea sobre la posibilidad de que la joven haya puesto un veto al presentador de televisión para no coincidir con él en los platós de televisión. Esta idea empezó a surgir después de que Rocío dejara de acudir a ‘Supervivientes’ los jueves, justo el día que presenta la gala el de Badalona.

Pues bien, este supuesto veto sigue provocando reacciones. Este jueves, Jorge Javier Vázquez volvía a lanzar un zasca a la joven desde el plató de la gala de ‘Supervivientes’. El pasado martes, Marina, la defensora de Valeria Marini culpó a Olga Moreno de la causante del mal rollo que todos los concursantes tienen contra la italiana. Eso no sentó bien a Rocío Flores, que defendió a la mujer de su padre, Antonio David Flores.

La joven no dudó en sacar las garras por Olga y contestó a la defensora de Valeria: «Utilizar el argumento fácil de que Olga es la que manipula a Valeria con todo el follón que hay fuera con todo mi entorno, me parece súper sucio y súper feo», le lanzó a Marina el pasado martes.

El de Badalona le ha preguntado este jueves a Marina que qué ocurrió, a lo que ella contestó que no diría nada: «El otro día me llevé una buena bronca. Parece que sentó mal que dijese que Olga había manipulado», contestaba Marina. Jorge Javier Vázquez encontró el momento para lanzar una pullita, demostrando una vez más su sentido del humor.

Jorge Javier le preguntaba que quién le había echado la bronca, a lo que ella contestó: «Rocío Flores». En este momento, el de Badalona volvía a hablar de su ausencia en la gala de los jueves: «Aprovecha que hoy no está», le decía Jorge Javier a la defensora de Valeria Marini.

Jorge Javier Vázquez dio su opinión sobre este veto hace unos días. E incluso se lo tomaba a broma. «Dicen que el siguiente paso de Rocío Flores es cargarse a Sonsoles Ónega», decía irónico el presentador que iba más a allá: «Quiere quitarse de en medio a Ana Rosa Quintana, pero va poco a poco». Además, se atrevía incluso a decir, entre risas claro, que podrían cambiar el nombre del programa de Ana Rosa para darle uno para ella sola, en el que podría estar durante las cuatro horas de emisión hablando de su padre. «Todo sobre mi padre», bromeaba diciendo un nombre posible para su programa. «Lo podría presentar con Olga Moreno», terminaba diciendo.

Jorge Javier Vázquez dio su opinión sobre este veto hace unos días. E incluso se lo tomaba a broma. «Dicen que el siguiente paso de Rocío Flores es cargarse a Sonsoles Ónega», decía irónico el presentador que iba más a allá: «Quiere quitarse de en medio a Ana Rosa Quintana, pero va poco a poco». Además, se atrevía incluso a decir, entre risas claro, que podrían cambiar el nombre del programa de Ana Rosa para darle uno para ella sola, en el que podría estar durante las cuatro horas de emisión hablando de su padre. «Todo sobre mi padre», bromeaba diciendo un nombre posible para su programa. «Lo podría presentar con Olga Moreno», terminaba diciendo.

Carlos Sobera ya habló del cambio de turno de Rocío Flores

En un principio se pensaba que Rocío Flores estaría en plató los jueves con Jorge Javier Vázquez, pero al final no coincide con el presentador. Ahora Carlos Sobera desvela cuál podría ser el motivo: «No querrá coincidir con Jorge porque ha estado presentando el programa con Rocío Carrasco entrevistándola. Igual no quiere en este momento de su vida Rocío Flores estar con Jorge para no hablar del tema, para no hablar antes de tiempo».