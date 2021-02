Nagore Robles ha compartido con sus seguidores un álbum en el que se puede ver cómo ha quedado su cocina tras una reforma integral.

Nagore Robles ha ido posteando en sus redes sociales poco a poco la reforma integral de su casa. La colaboradora de televisión tiene, por fin, el hogar de sus sueños y está tan orgullosa que no duda en compartirla con sus seguidores, tal y como ahora acaba de hacer con su cocina. La vasca ha posado en una espectacular estancia en la que hará creaciones culinarias y pasará muchas horas, no es para menos, pues además de ser muy espaciosa, cuenta con todas las instrumentos necesarios para convertirse en toda una cocinitas. Amplia, con luces indirectas y una combinación de colores que aporta calma, Nagore ha encontrado el que es, según ella, su espacio favorito de la casa. Si bien no tenía en un principio clara la reforma que deseaba hacer en este espacio, Nagore Robles se puso en contacto con una empresa con la que asegura haber encajado a la perfección, ya que ha conseguido exactamente lo que ella buscaba.

Nagore ha querido explicar paso a paso lo que ha conseguido, así como lo funcional que es su cocina, algo que ella deseaba con todas sus fuerzas. Cada uno de los rincones son prácticos y tienen su por qué, siendo esta idea un sueño hecho realidad. «¡Tachán! Lo que me habéis pedido tantas veces. ¡Aquí tenéis mi super cocina! Por fin, os puedo enseñar mi espacio favorito de la casa. ¡Qué contenta estoy! No sabéis lo fácil que fue elegir los materiales, acabados, colores…a pesar de que tenía la cabeza llena de ideas y hecha un lío, me lo han puesto facilísimo. Su equipo estuvo pendiente de mí en todo momento y de mis necesidades. Cuando has pasado por una muy mala experiencia con otros “no profesionales” y te encuentras con una empresa transparente, exigente, detallista, empática, noble… eso os aseguro que no tiene precio, y es precisamente lo que encontré aquí», ha dicho Nagore en su perfil de Instagram. Está satisfecha y así se transmite en cada una de sus palabras.

A partir de ahora le toca disfrutar a la vasca de este rincón que también ha conquistado a Sandra Barneda. De hecho, no ha dudado en responder a su publicación y postear varios emojis de enamorada, con los que demuestra que le ha cautivado por completo. «Espero que os guste mi apuesta por combinar dos colores, con una encimera blanca de cuarzo, un grifo extraíble, un esquinero que me permite aprovechar a fondo el espacio, los electrodomésticos integrados…No quiero ser pesada , pero es que estoy súper contenta con mi cocina la cual estoy deseando llenarla de cenas y momentos con los míos. ¿Qué os parece?», ha escrito la colaboradora. Este espacio es solo un ejemplo de lo que ha compartido Nagore en sus redes sociales y es que ha ido haciendo un ‘house tour‘ a su manera. Tras mucho esfuerzo y paciencia, la vasca se armó de valor hace unos meses y contrató a profesionales para que reformaran su vivienda. ¿El resultado? Un piso muy coqueto con el que es la envidia de todos su más de un millón de followers.