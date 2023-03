Yulen Pereira y Anabel Pantoja llevan semanas en el foco mediático después de conocerse su ruptura. La ya expareja ha empezado a hacer vida por separado. Ella se encuentra disfrutando de unos días de relax en Sevilla y él acaba de aterrizar en Madrid procedente de Argentina. Demostrando su simpatía, el joven ha hablado con la prensa, a los que ha dejado claro que a día de hoy habla con frecuencia con la sobrina de Isabel Pantoja.

De hecho, ha hablado con ella tras estallar en redes sociales: "Es normal. Anabel siempre está bajo presión mediática toda la vida y sé lo que es porque lo he vivido y es terrible. La entiendo mucho, hablé con ella y, bueno". En cuanto a cómo es su relación con ella ahora mismo, Yulen ha dado un dato que ha sorprendido a todos: "Estamos bien". Esto demuestra que a pesar de cómo se había desarrollado todo, ambos siguen en contacto.

El esgrimista desvela en qué punto está su relación con Anabel Pantoja

Su madre se encuentra actualmente concursando en la última edición de 'Supervivientes'. Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que esta conociera la ruptura de su madre y Anabel. Ahora Yulen ha querido salir en defensa de su madre y ha desmentido que su madre estuviese al tanto de su ruptura con la 'influencer': "Eso es mentira". Además, el deportista asegura que Arelys se tomará "mal" su separación de Anabel.

La noticia de su ruptura vino ligada a rumores de una supuesta infidelidad por parte del esgrimista. Ahora Yulen ha querido dejar claro que no es así y que no ha tenido ningún romance con Cristina Porta: "Pero no hay nada más, ¿no? No, o sea, es que cada semana me sacan una novia nueva así que la semana que viene será una más, pero bueno, ya sabemos cómo es esto". Sobre si le gustaría rehacer su vida: "Me apetece vivir, estar feliz, centrarme ahora mismo y eso es lo importante".

¡Dale al play y mira las declaraciones de Yulen Pereira!

Vídeo: Europa Press.