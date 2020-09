En su visita a ‘El show de Bertín’, la hija de Lolita ha enseñado lo que lleva en el interior de su bolso. ¡Y el contenido es alucinante!

Elena Furiase ha visitado ‘El Show de Bertín’, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. En su visita a la cadena autonómica, la hija de Lolita ha hablado de sus grandes pasiones: su familia y su trabajo. Pero también ha tenido tiempo de mostrar el contenido de su bolso. Animada por Vicky Martín Berrocal, colaboradora del espacio, la nieta de Lola Flores ha enseñado a la audiencia qué lleva consigo en el interior de su ‘tote bag’. Y lo que lleva dentro es alucinante: ¡Lleva de todo!

Dos libros, una agenda y un bocadillo ‘rescatado’ del catering

La actriz ha mostrado los artículos que suele incluir en su bolso sin ningún tipo de pudor. Lo primero que ha sacado ha sido «un neceser donde tengo mis pinturas, porque hay que estar mona siempre». A continuación enseñaba una de las novelas que está leyend, un «libro de Isabel Allende» que se titula «Hija de la fortuna». Lo que mostraba a continuación provocaba las risas del público, y el asombro de Bertín y Vicky: «Un bocadillo que he cogido del catering, que luego en el AVE no hay».

Pero aún hay más. Como quien saca un conejo de la chistera, Elena Furiase cogía su «agenda personal» y la enseñaba ante las cámaras. Aunque tiene teléfono móvil, prefiere tenerlo todo apuntado, «porque todo lo que tengo que hacer lo escribo». Para ello, por su puesto, utiliza «un boli de toda la vida», que también estaba en el fondo de su bolso.

«¿Tienes que cargar con todo esto?», le preguntaba una sorprendida Vicky Martín Berrocal. Pero Elena no había terminado aún… Al libro de Isabel Allende y la agenda se suma otra pertenencia ‘de peso’: otro libro que también forma parte de sus lecturas actuales. Se llama ‘Tu historia antes de nacer’. Y es que, «me gusta mucho leer», ha confesado.

Desodorante, cremas para la piel y «un kit secreto»

Dicen que el baúl de la Piquer tenía de todo. Pues el bolso de Elena Furiase no se queda atrás. Lo que carga consigo bien podría ayudarla a sobrevivir en una isla desierta. Y es que a su lista de pertenencias ‘móviles’ se suman otras tantas. Desde «el billete de vuelta del AVE por si alguien me rapta», a un bote de «desodorante» (y no de tamaño viaje, precisamente) o una «crema nutrición en spray», también en formato grande. Entre sus productos de cosmética no faltaba «una cremita p’al culillo de mi niño». Todo ello sin olvidar una «crema protectora para las rojeces».

Y esto sigue… Dentro de su bolso, Elena Furiase lleva «las gafas», unos «crackers integrales por si me entra hambre, el cargador del móvil», y un «kit secreto» con «la mascarilla, la FFPP2, cosas de mujeres, compresas y demás». Cuando hablaba de «demás» se refería a «un colirio, unas vitaminas» y un bote de alcohol hidroalcohólico».

«¡Ese bolso está reventado de cosas!», comentaba Vicky Martín Berrocal. Por su parte, El Sevilla, que trabaja como colaborador en el programa de Bertín, bromeaba: «Parece la mochila de Dora La Exploradora».

Los planes de boda de Elena Furiase con Gonzalo Sierra: «Me quiero casar»

Furiase, entre risas, explicaba que «si fuera con el niño llevaría más cosas: toallitas, el chupe, leche o fruta… En fin». Al hablar de su hijo Noah, Elena ha explicado que su hijo aún siente mucho apego por ella: «Tiene mucha mamitis y es culpa mía porque yo tengo mucha hijitis». De momento va a esperar un poco antes de ampliar la familia. «Todavía mi hijo es un poco ‘Bam Bam’ y voy a esperar a que vaya al cole».

También ha hablado de sus planes de boda con su pareja, Gonzalo Sierra. «Me quiero casar. No pienso en fechas, que hoy me quiero casar y mañana nos confinan. ¡O me caso en el metro, que ahí no importa, o a ver dónde me caso!«.