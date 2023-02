Quedan horas para que Anabel Pantoja ponga rumbo a Estados Unidos para acompañar a su tía, Isabel Pantoja, que el próximo 10 y 11 de febrero cantará en el James L. Knight Center en Miami. Mientras llega el momento de tomar un avión para realizar este deseado viaje, la 'influencer' se encuentra preparando la maleta. Como no podía ser de otra manera, ha querido compartir con todos algunas de las cosas que se va a llevar en su maleta. Una de ellas es su neceser. Y ha demostrado ser de lo más precavida, ya que lleva consigo muchísimas cosas que seguramente se traiga de vuelta.

Ahora toca estar fuera de casa unos días y Anabel quiere llevar todo con ella. Para ello, ha mostrado todo lo que lleva en el neceser y que hará que su día a día sea más cómodo: "Toca el neceser, que es la parte que más me preocupa. De hecho, soy bastante exagerada. Mirad, llevo dos paquetes de toallitas, que me parece poco. Pasta de dientes, sérum, crema, ya me compraré mis botes grandes en el aeropuerto. También llevo desodorante grande, mi bolsa de pinturas, mi perfume, muestras de maquillaje, limpiador de cara, gomillas para el pelo, aceite para la cara, crema y toallitas para el bolso", ha desvelado junto a un vídeo en el que se puede ver todo lo que lleva.

Esto es lo que lleva Anabel Pantoja en su neceser

Mientras llega el momento de poner rumbo a una de las experiencias más increíbles de su vida, Anabel Pantoja está dispuesta a disfrutar junto a su pareja, Yulen Pereira, y sus amigos. Ahora le quedan unos días fuera de casa. Y es que el 10 y el 11 de febrero no son las únicas fechas que su tía tiene programadas para conciertos. El 17 de febrero estará en el United Palace Theatre, en Nueva York, y el 26 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico. Unas citas en las que Isabel Pantoja no solo estará acompañada de su equipo de trabajo, también de su sobrina, que se convertirá en su mano derecha durante este tour.

Será el próximo 9 de febrero cuando la tonadillera y su sobrina tomarán un avión rumbo al continente americano. Hace unas semanas SEMANA publicaba, en exclusiva, que la cantante ya tenía toda la documentación necesaria tras acudir a la embajada de los Estados Unidos. Un proceso que, el pasado 1 de febrero, también realizaron el grupo de músicos y el equipo de la tonadillera, incluido su hermano, Agustín Pantoja. Así lo puede certificar gente que se encontraba en los alrededores de la Iglesia de San Francisco de Borja, situada en la calle Serrano justo enfrente del consulado.

Isabel Pantoja llegó a Madrid el pasado viernes

Según nos cuentan a SEMANA, les vieron entrar y salir al poco tiempo entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana. Isabel Pantoja llegó a Madrid el pasado viernes para ensayar, realizar las pruebas de vestuario, maquillaje, puesta en escena, etc. Los días que la artista ha estado en la capital se ha alojado en el Hotel Emperatriz, situado en el barrio de Salamanca, donde se hospedó ya en su última visita a la ciudad. Un hotel de cinco estrellas que reinterpreta la estética palaciega del Madrid del siglo XIX inspirándose en la vida de Eugenia de Montijo. Totalmente equipada, la habitación de Isabel estaba decorada con un mobiliario vanguardista que contrasta con detalles clásicos, como sus butacas de capitoné.