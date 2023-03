Qué es la gestación subrogada, la vía que ha elegido Ana Obregón para volver a ser madre

Ana Obregón ha sido madre a los 68 años. Ese es el gran titular del día. Pero no hay milagros. En pleno siglo XXI, donde no alcanza la edad, llegan los adelantos de la medicina. Y la artista ha aprovechado esta ventaja para cumplir otro sueño tras la desgraciada pérdida de su hijo Aless. El método elegido para lograrlo ha sido la gestación subrogada, algo que no nos es ajeno en absoluto (muchos otros famosos han recurrido a ello para ser padres). Sin embargo, los límites y requisitos de esta vía para tener hijos a menudo resultan difusos para el ciudadano de a pie. La cuestión es: ¿cómo lo ha hecho Ana Obregón?

¿QUÉ REQUISITOS TIENE LA GESTACIÓN SUBROGADA?

En España (y en gran parte de Europa) no está permitida legalmente la gestación subrogada, así que Ana Obregón ha tenido que plantearse esa posibilidad fuera. Finalmente ha encontrado las puertas abiertas en Estados Unidos, y Miami (Florida) en concreto. Este país tiene una de las legislaciones más antiguas y permisivas al respecto (lo llevan haciendo desde la década de los ochenta) y se autoriza en 13 Estados, hasta el punto de que es un recurso bastante normalizado para las familias. Ya en la serie "Friends" se retrataba el proceso de los personajes de Mónica y Chandler para ser padres gracias a este método.

Básicamente, en la gestación subrogada una mujer 'presta' su cuerpo para quedarse embarazada y gestar un bebé que, una vez nacido, entregará a los padres solicitantes, que serán reconocidos como padres legales del niño. Todo ello seguido a través de una agencia y clínica especializada en el tema para tener todas las garantías legales y médicas. Los padres a menudo se sirven de este sistema porque biológicamente no pueden hacerlo, aunque también existen otras motivaciones.

¿CÓMO SE HACE EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, existe una carencia de gestantes voluntarias, por lo que el tiempo de asignación de una de estas mujeres puede tardar entre los seis y los ocho meses. La gestante debe elegir a los padres de intención, quienes, a su vez, pueden aceptarla o rechazarla. Una vez iniciado el proceso (con los requisitos previos aceptados por ambas partes) se produce un seguimiento profesional y médico, que se plasma mediante rigurosos contratos y generalmente un intercambio monetario, aunque hay casos que se hacen de manera altruista.

Según A.G.A.R (Asociación de Gestación Asistida Reproductiva), "en Estados Unidos las gestantes pueden poner ellas mismas el precio para realizar el proceso y generalmente puede aumentar cuando han realizado otros procesos de gestación subrogada. Es indispensable que haya tenido al menos un hijo y ser mayor de 20 y menor de 38 años, ser sana y sin antecedentes penales".

¿HAY UN LÍMITE DE EDAD PARA LOS PADRES?

En Estados Unidos todo depende de cada Estado, pero, en principio, no hay límite. Gracias a esto, Ana Obregón, que tiene 68 años, no habría encontrado obstáculo en este sentido.

Poniendo la lupa exactamente sobre el Estado de Florida, donde Ana Obregón ha tenido a su hija, se enfatiza en el hecho de que la pareja que desea tener un hijo o hija esté legalmente casada, y de que esta y la sustituta gestacional tengan más de 18 años. Además, se puede acordar pagar solo los gastos de vida de la madre sustituta en el periodo pre-natal, intra y post-parto.

¿CUÁNTO CUESTA?

No es un sistema barato. Al tratarse de un proceso médico privado, el coste medio, según las agencias especializadas, ronda entre los 100.000 y 160.000 euros.

¿HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA ANA OBREGÓN POR SER MADRE EN SOLITARIO?

En Estados Unidos cualquier modelo de familia puede acceder a la gestación subrogada: parejas heterosexuales, gays, lesbianas y mujeres u hombres solos (aunque hay algunas variantes según los diferentes Estados). Ana Obregón, como madre en solitario, entraba dentro de los requisitos. Estados Unidos, junto con Grecia (aunque aquí no se permiten los procesos de gestación subrogada para solteros) y Canadá, son los únicos países que expiden una sentencia judicial, que posteriormente es reconocida por las autoridades españolas.

¿CUÁL ES EL MATERIAL GENÉTICO?

La más habitual en Estados Unidos es la gestación subrogada gestacional total, en la que la gestante no aporta el material genético, es decir, sus óvulos. El material genético es aportado por los padres de intención (en este caso se desconoce cómo lo ha hecho Ana Obregón), o bien por medio de un donante, que puede ser tanto de óvulos como de semen. El donante puede ser anónimo o escogido.

¿QUÉ NACIONALIDAD TIENE LA HIJA DE ANA OBREGÓN?

Como todo bebé nacido en Estados Unidos, la hija de Ana Obregón tiene la nacionalidad estadounidense inmediata y será considerada ciudadana estadounidense de pleno derecho, aunque su madre tenga la nacionalidad de otro país. Posteriormente, además podrá adoptar la nacionalidad española por ser hija de una mujer española. La filiación se obtiene de forma sencilla mediante una "birth order" u orden de nacimiento, que es un documento legal por el cual queda determinada la paternidad del bebé por parte de los padres ordenantes y elimina cualquier derecho de la gestante y su marido o pareja, si lo hubiere, para con el bebé. Esta sentencia debe ser reconocida posteriormente en España. El Gobierno español no permite la inscripción directa en el Registro civil, por lo que es necesario recurrir a un proceso de filiación como en los demás países.

La pequeña Ana no tiene la doble nacionalidad. Es decir, lo que se tiene son dos nacionalidades, que no se pueden usar de forma simultánea. Cuanto esté en Norteamérica será norteamericana y en España será española.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY CON LA ADOPCIÓN?

La gestación subrogada es un medio de reproducción asistida, en el que se planifica la llegada de un niño al mundo con la ayuda de una tercera persona. Mientras que en la adopción interviene un niño o niña que ya ha nacido.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA CON LA GESTACIÓN SUBROGADA?

Este es un tema que lleva años debatiéndose en el Congreso. Partidos como Ciudadanos están abiertamente a favor, otros como el PSOE y Unidas Podemos se manifiestan radicalmente en contra. El debate está servido. Mientras tanto, la gestación subrogada permanece en una especie de laguna legal en España. Por supuesto, los bebés nacidos mediante este método fuera de España gozan de todo el reconocimiento legal según los trámites previstos en nuestro país. Ana Obregón cuenta con todas las garantías de ser la madre de su pequeña Ana con todas las de la ley.