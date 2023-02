Qué es la demencia frontotemporal, la enfermedad que sufre Bruce Willis

La familia de Bruce Willis hace frente a un durísimo momento. Los médicos tras muchos exámenes han comunicado a sus íntimos el diagnóstico definitivo de su enfermedad: padece demencia frontotemporal. Pero, ¿qués es y cómo afecta al actor este proceso que para muchos resulta completamente desconocido? Después de que sus hijas hayan agradecido las continuas muestras de cariño que están recibiendo, te contamos de qué se trata este término. Se trata de un trastorno cerebral que no tiene cura, que suele presentarse entre los 40 y los 65 años y cuyos síntomas suelen empeorar con el paso del tiempo debido a que es una enfermedad neurodegenerativa.

Los síntomas que suelen presentarse son falta de interés, pérdida de empatía, comportamientos inapropiados, falta de juicio, comer objetos no comestibles y problemas de habla y lenguaje, entre otros. Precisamente este último ha sido relatado por las personas que el actor de Hollywood tiene cerca, algo especialmente difícil para ellos y que está haciendo más complicada esta etapa en la que ninguno de sus seres queridos le ha soltado de la mano. Si bien es poco común, se produce por una acumulación anormal de proteínas que dañas otras células cerebrales, provocando a veces muerte de células o su atrofiamiento.

Según explican los expertos, se confunde en ocasiones con, o bien un problema psiquiátrico o bien con Alzheimer, debido al tratarse de una demencia. Solo entre un 10 o un 20 % de estos casos se tratan de demencia frontotemporal y es hereditario, por lo que ahora sus hijas deben estar pendientes y realizarse exámenes para saber si tienen posibilidades de padecer lo mismo que su progenitor.

Bruce Willis tiene demencia semántica, de palabras y de construir frases. Las señales que dejan ver que algo no va bien es la dificultad para nombrar cosas, olvidar el significado de las palabras o cometer errores en la construcción de frases, aunque en algún momento pueden derivar también en trastornos del movimiento similares al Parkinson. Temblores o debilidad muscular entre otros, no obstante, se desconoce si para Bruce ha llegado ese punto.

Cabe señalar que cuando se tiene esta enfermedad se tiene una esperanza de vida de entre los 7 y los 13 años y afecta también tanto a la tema de decisiones como al procesamiento de las emociones. Hay otros actores que han sufrido este mismo problema, ejemplo de ello Terry Jones, director de 'La vida de Brian', quien padeció la misma enfermedad contra la que ahora batalla Bruce Willis junto a su círculo más íntimo. Así las cosas, suele distinguirse en dos tipos: una conductual y otra tan solo al lenguaje.

Según apunta la Asociación de Demencia Frontotemporal de Estados Unidos (AFTD), "actualmente no hay tratamientos aprobados y no hay cura", información que conoce a la perfección la familia de Bruce y que afecta a 200 personas de cada millón de personas en todo el mundo. Aunque no hay nada definitivo, se cree que el origen puede deberse a mutación en los genes.