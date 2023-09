Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, han comenzado una de sus semanas más duras hasta la fecha. El martes 12 de septiembre arrancó la vista oral del juicio de alzamiento de bienes que podría costar a ambos 4 años de prisión. Un cara a cara en el que demostraron que sus versiones son contrapuestas, tanto que la extenista rompió a llorar ante los allí presentes. Esta fragilidad la muestra también en la carta que en su día le mandó al padre de sus hijos y cuyo documento forma parte del sumario. Presentada por el abogado de Josep, Joan Segarra, para demostrar que su relación estaba basada en la confianza y para hacer hincapié en que Arantxa culpaba de sus males a sus padres, refleja a Arantxa desesperada por recuperar a su ex.

Arantxa Sánchez Vicario en la carta le ruega a Josep Santacana que vuelva con ella

Aunque no se ha publicado de forma íntegra, la misiva refleja una Arantxa completamente enamorada de Josep Santacana. Un amor que saltó por los aires en el año 2017 y que justo este 12 de septiembre hubiera cumplido 15 años. A pesar de que ella sabía que su unión sentimental se había roto, trató por todos los medios recuperarle tras su ruptura, pero nada pudo hacer porque todo volviera a ser como antes. Entonces no imaginó que su enfrentamiento acabaría en un juzgado y que la libertad de los dos pendería de un hilo. Mucho menos que el contenido de estas cuatro hojas escritas por ella de puño y letra acabarían en los medios de comunicación seis años después de su punto y final como pareja.

La carta de Arantxa Sánchez Vicario se presentó en los juzgados y fue admitida a prueba en el caso del Banco de Luxemburgo. En ella la deportista se deshace en halagos hacia su marido, le declara su amor incondicional y le ruega algo: "Nunca pensé que diría esto, pero por favor no me dejes, es lo que siento, no tires la toalla". A continuación te mostramos algunos fragmentos, los cuales han visto la luz en 'Vanitatis'.

"Quiero decirte ahora que después de 10 años juntos me siento muy afortunada por tenerte a mi lado y poder compartir tantas cosas juntos".

"Hubo momentos en los últimos años que hubo mucha presión, tensión, agotamiento, cansancio, situaciones duras, pero una cosa clara es que siempre hubo y habrá amor por mi parte".

“Sé que llevamos muchos años luchando y aguantando cosas que no son normales y que hacen que uno se desgaste, porque no es nada agradable, pero sigues luchando para que todo esto cambie porque ves que no es justo. Los dos hemos pasado muchas cosas, los culpables han sido mi familia, que ha querido acabar con nosotros en todos los sentidos, pero no lo han conseguido ni lo van a conseguir”.

“He luchado toda mi vida para ser feliz, cuando jugaba y estaba en la pista, y luego fuera de ella en mi vida. Sé que no he sido perfecta y que tengo mis defectos como todo el mundo, pero te puedo asegurar que lo que he hecho lo he hecho de corazón y por amor, luché desde el principio por ti y por nuestra relación y lo seguiré haciendo hasta el final. Nunca tiré la toalla antes y ahora menos”.

“Dejemos el pasado que sé que fue el causante de todo, pero miremos al presente con optimismo y aún más sabiendo que nos queremos y tenemos dos hijos maravillosos”.

“Démonos otra oportunidad para poder hacer las cosas mejor y que podamos mejorar para que todo vaya mejor. Espero y deseo que así sea y podamos seguir construyendo juntos este camino, por favor”.

1 de 5 Para ella fue su segunda boda Se casaron por todo lo alto ante 650 invitados y lo hicieron un año después de conocerse. Emocionados posaron para la prensa en el castillo de Peralada sin imaginar el vendaval que llegaría a su vida años después. 2 de 5 La primera vez que se vieron fue en una cena Entonces Arantxa estaba divorciada de su primer marido. Una noche que terminó en una discoteca y tras la que Arantxa se enamoró perdidamente. 3 de 5 Tuvieron dos hijos juntos Josep Santacana y Arantxa fueron padres de dos hijos durante su relación. Él le pidió el divorcio en el año 2018, una etapa durísima en la que se descubrió la cruda situación económica de la tenista. 4 de 5 La familia de Arantxa no se fiaba de él Pocos meses antes de la boda la familia de Arantxa Sánchez Vicario encargó a un detective investigar todo sobre él. Esto solo complicó la relación de la ganadora de cuatro títulos Grand Slam con sus padres. 5 de 5 Arantxa durante su relación confió en su marido y le hizo gestor de sus bienes Años más tarde Hacienda empezó a reclamarle importantes cantidades de dinero. Ella ahora segura que vive de las ayudas de sus amigos.