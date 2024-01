La pullita de María Patiño a María Verdoy en su estreno en 'Socialité'

La nueva era de 'Socialité' ya ha comenzado. María Verdoy se ponía al frente del espacio de Telecinco por primera vez este sábado seis de enero. Todo un regalo de Reyes para la presentadora, que iniciaba su andadura en el programa de lo más ilusionada y sin olvidar a sus predecesoras en el puesto: "Abro desde aquí el que es un regalo muy especial. Lo hago con toda mi ilusión, que es estar en este plató. Un plató que han cuidado y de qué manera María Patiño y Núria Marín. Os quiero mandar un beso, compañeras. De verdad, gracias por haber dejado un legado tan bonito, tan único y tan auténtico. Gracias de corazón". Sin embargo, estas palabras no han sentado nada bien a una de las dos aludidas...

María Patiño valora a María Verdoy como presentadora de su anterior programa

Con un roscón de reyes y piropeando a todos sus compañeros, María Verdoy no dudaba en mantener viva la esencia del programa y del papel que desempeñaron sus anteriores presentadoras. No obstante, María Patiño, que estuvo muy atenta al programa y analizando bajo lupa todos los movimientos de la periodista valenciana, quiso dar su valoración sobre qué le había parecido su estreno en el programa. Fue a través de su cuenta de X --anterior Twitter-- donde, lejos de enviarle sus mejores deseos, le lanzó una pullita a Verdoy: "No dejo un legado, continuo trabajando. Mujer embarazada…", acompañado de un emoticono con un guiño.

¿Aclaración o dardo envenenado? Las redes sociales ardieron con este comentario: muchos interpretaron que a la ex colaboradora de 'Sálvame' no le había hecho ninguna gracia que se refiriese a ella como "un legado" que seguir, como si hubiese dejado de trabajar. Pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad: lo que intentaba explicar Patiño es que no se ha retirado, sino que sigue ligada a la televisión con otros proyectos que se están 'gestando' y que pronto 'dará a luz'. Así lo contaba ella misma a la revista SEMANA en exclusiva: "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo".