Rocío Flores ha empezado el lunes con mucha energía. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha mostrado la prueba definitiva de que se ha dado una segunda oportunidad con su chico, Manuel Bedmar. Instalada en Málaga, la joven ha encontrado un hueco para quedar con él para desayunar. Un plan al que se ha unido también su hermano, David Flores.

Llevamos un mes con dudas sobre cuál es el estado de Rocío Flores y su chico. El pasado mes saltaban los rumores sobre una posible ruptura, pero lo cierto es que ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar ni a desmentir la noticia. Después de semanas en las que han sembrado las dudas, ahora Rocío Flores comparte la prueba definitiva de que se han dado una oportunidad.

Lo ha hecho compartiendo una imagen del desayuno que ha disfrutado con él y con su hermano. «El trío. Hoy no desayuno sola», ha escrito junto a la publicación, en la que vemos a Manuel concentrado en su móvil y a David sonriendo a su hermana mientras le sonríe a la cámara.

Rocío Flores y la prueba de que está con Manuel Bedmar

Después de esta imagen, se llega a la conclusión de que vuelven a tener una increíble relación e incluso se podrían haber dado una segunda oportunidad. A principios del mes de marzo, la joven se mostraba ambigua cuando le preguntaron en el programa con el que colabora cómo estaba: «Estoy que no es poco», decía al comienzo del club social. A lo que Joaquín Prat le preguntaba «¿Junta o separada?», cuestión que sorteaba como podía: «Si me preguntas cómo estoy personalmente te digo que estoy».

Rocío Flores reaparecía días después de que SEMANA publicara en exclusiva que ella y Manuel Bedmar habían roto tras seis años juntos. Esta revista pudo saber que el motivo no era otro que el desgaste, de hecho, se dejaron de seguir en redes sociales. Solo días más tarde fueron vistos por las calles de Málaga, donde se mostraron cómplices y donde no dieron ninguna declaración acerca de lo sucedido.

Se limitaba a decir que Manuel era una persona anónima

Los rumores de infidelidad sobrevolaron sobre los protagonistas, de hecho, hace unas semanas reapareció una joven que acusaba a Manuel de ser desleal, sin embargo, Rocío no quería meterse en esta guerra. Ni confirmó ni desmintió si habían retomado su relación y prefería mostrarse ambigua. «Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo», decía muy tajante.