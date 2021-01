Tras casi dos años de noviazgo, la relación entre Carolina Monje y Álex Lequio estaba más que afianzada. Prueba de ello es que adoptaron un perrito juntos

Desde que falleciera Álex Lequio en mayo del pasado año, la vida de sus familiares y amigos dio un giro de 180 grados. Sobre todo para sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, y su novia, Carolina Monje. La joven barcelonesa y Aless (es como lo llamaba su entorno más cercano) llevaban casi dos años de noviazgo y su relación estaba más que consolidada. Carolina, junto a sus suegros, estuvo junto a Álex en el hospital durante sus últimos días y no se separó de él ni un instante. La pareja vivía en un coqueto piso en Madrid y habían dado un paso muy importante en su relación: adoptar un perrito mestizo llamado Boby Puchum.

La pareja estaba muy unida a su mascota, que de hecho ahora se ha convertido en el refugio de Carolina. Es tal el amor que ambos sentían por Boby Puchum que incluso le abrieron un perfil de Instagram , donde acumula más de 10.000 seguidores. En dicho perfil, la pareja compartía imágenes del perrito e incluso de sus dueños dándole mimitos y cariños a la mascota. Lo cierto es que el perfil lleva un tiempo paralizado y al parecer Carolina no tiene intención de retomar la actividad del mismo.

El perfil de la mascota de Álex Lequio y Carolina Monje lleva un tiempo sin actualizarse

Este sábado 30 de enero se cumple un año de que la cuenta de Boby Puchum no se actualiza. Al parecer, esta sería la fecha en el que las cosas se empezasen a complicar en casa de Álex y Carolina y ya no había tiempo de crear contenido para el perfil de su mascota. Tras la muerte de Álex, la joven barcelonesa no ha encontrado las fuerzas para retomar el perfil del perrito, aunque sí que se ha refugiado en él.

«Hola! Soy Boby Puchum, hermanito de Fluk y de Luna. El mestizo-travieso-peludo más feliz del mundo. ¡Sígueme! 🐶❤️ pd: fan número 1 de @happets 🇪🇸🇪🇸🇪🇸», así mismo se definía a la mascota que compartían Carolina y Álex en su biografía de Instagram. Tras la muerte del hijo de la actriz, Boby Puchum se quedó con su «mamá» y ha encontrado en la mascota el recuerdo de Álex, su gran amor.

Así anunciaron de felices la llegada del nuevo miembro

Álex y Carolina estaban muy contentos el día que acudieron a adoptar a su perrito, el 19 de agosto del 2019. De hecho, tras la muerte de Aless, la joven celebró el primer aniversario junto a su perrito y escribió lo siguiente. «Hoy hace 1 añito desde el maravilloso día que te adoptamos ❤️ Gracias por tanto @bobypuchum 🐶💛 Te queremos«. A pesar de que sigue mencionando el perfil de la mascota, de momento no hay nadie que la actualice y ya lleva más de un tiempo paralizada. De momento, Monje no se encuentra con fuerzas para retomar ese proyecto que comenzó con Álex.