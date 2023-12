El profundo mensaje de Risto Mejide que hace referencia a su ruptura con Laura Escanes

Risto Mejide encara este miércoles, 6 de diciembre, la última emisión de 'Viajando con Chester', su programa en Cuatro. Lo hace bien acompañado gracias a Malú y Pedro Piqueras. En su adiós, el presentador comienza el episodio con un profundo mensaje que habla de la importancia de crecer y saber despedirse. Unas palabras que bien podrían hacer referencia a su ruptura con Laura Escanes.

Con unas imágenes en las que podemos ver los entresijos de las grabaciones de 'Viajando con Chester', Risto Mejide comienza una narración en la que habla de la importancia de crecer. "Hace tiempo escribí una frase que se ha convertido en mi motor de vida. Una frase que me ha orientado cuando estaba perdido, me ha curado cuando tenía heridas y me ha empujado siempre hacia adelante. Para seguir, para luchar", comienza diciendo de manera profunda.

"Crecer es aprender a despedirse", es la frase que se ha convertido en el mantra personal de Risto Mejide, aunque él mismo reconoce que está convencido de que alguien la escribió antes que él. "Más tarde descubría que el maestro Cerati había escrito algo similar: 'Crecer es decir adiós'", continúa reflexionando. Unas palabras que guardan un gran significado para él y que comparte con la audiencia del programa de Cuatro. "Le faltó el verbo más importante: aprender. Crecer es aprender a despedirse. Uno no crece si no se despide cada vez mejor de las cosas, situaciones o personas. Uno puede ser que cumpla años, pero crecer... lo que se dice crecer... uno no crece", finaliza. Una reflexión que cobra más importancia si cabe en el contexto de su ruptura con la madre de su hija pequeña, Roma.

Este adiós guarda relación con las prolíficas palabras de Risto Mejide en el último episodio de su podcast con Laura Escanes en Podimo. Por aquel entonces, el publicista aseguró que "todo lo que empieza tiene que acabar" y también habló de la importancia de las despedidas. Unas palabras que hicieron a la influencer enfadarse. "Un día voy a llegar a casa y tú no estarás", llegó a decir el presentador dejando claro que en algún momento tenían que pasar por una despedida. «Bueno, pues igual se está despidiendo a su manera. Porque todo lo que empieza tiene que acabar», continuó diciendo.

Risto Mejide cuenta con Malú en el final de 'Viajando con Chester' y ella habla de su ruptura con Albert Rivera

Para su adiós, aunque Risto Mejide deja claro que es un "hasta pronto", Malú será una de las invitadas protagonistas. La cantante se sincera con el presentador y habla abiertamente de lo que supuso su ruptura con Albert Rivera. En un momento determinado, el publicista le pregunta a la artista si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja. "Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo", asevera.