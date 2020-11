«Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar», asegura el actor horas antes de cumplir años.

Dani Rovira se ha convertido en todo un ejemplo de superación, no solo por haberle ganado la batalla al cáncer que le fue diagnosticado, sino también por cómo ha salido de la enfermedad. En todo este tiempo, el actor no ha parado de reflexionar y de abrirse en canal a través de sus redes sociales. Como no podía ser de otra forma, el protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’ ha compartido una profunda reflexión horas antes de cumplir 40 años.

Dani Rovira cumple este 1 de noviembre 40 años y tiene muchos motivos para celebra la vida después de que hace unos días en su primera revisión médica le comunicaran que estaba «sano como una pera». Ante esto, el actor ha escrito unas emotivas palabras que reflejan el buen momento por el que está pasando. «En unas horas podré decir que sobreviví a los 40. Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba», admite.

«Toda la vida por delante. Y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo, como una segunda piel»; prosigue. Sin embargo, el actor no se conforma con todo lo que quiere y apuesta por seguir luchando por continuar siendo feliz. «Pero quiero más. No me conformo. Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar», asegura.

Tras estas profundas palabras, David Rovira ha querido darle las gracias a todos los que se han cruzado en su camino puesto que ellos han sido los culpables de ser la persona que es ahora. Eso sí, con mención especial a todos su maestra. «Ojalá el niño que fui esté orgulloso del hombre que soy ahora. Ojalá empiece a sentirme orgulloso desde ahora del anciano que seré», asegura.

Centrado en aprovechar cada segundo de su vida

El mejor regalo para el actor es poder disfrutar de la vida. Por ello, con su particular sentido del humor, ha recalcado que no quiere que le hagan ningún obsequio y pide que «lo mejor que podéis hacer por mí en este cumpleaños es hacer una pequeña donación a nuestra fundación para poder seguir haciendo un mundo un poco más justo, libre y amable». «Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando«, finaliza.

A los pocos minutos de colgar la publicación, la imagen se ha llenado de comentarios de varios compañeros de profesión en los que le han deseado un feliz cumpleaños al actor. «Y a los 50, y a los 60, y a los 70… Tú tira palante, compañero! Con ese amor y buena onda que tiene tu alma buena. Larga vida don Daniel», escribe Corbacho. «De mayor quiero ser como tu de mayor», asegura Iván Massagué. «Feliz día y feliz vida», insiste Sara Escudero.