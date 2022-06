Toñi Moreno ha luchado mucho y muy duro para ver su sueño de ser madre cumplido. Los astros se alinearon para que este deseo se materializara en la pequeña Lola el 21 de enero de 2019 y ha podido disfrutar de tres años y medio plagados de mágicos momentos, aunque también hay circunstancias que aún la desbordan como madre. Lo bueno es que la presentadora andaluza no tiene reparo alguno en pedir ayuda cuando se encuentra en una encrucijada y más si tiene que ver con su princesa y es que no quiere cometer errores y prefiere que sus seguidores le den trucos y pistas sobre cómo actuar ante problemáticas rutinarias cuando hay niños pequeños en casa. Ahora, lo que atormenta a Toñi Moreno es cómo obrar correctamente para que su hija deje de dormir con ella en su cama, aunque la mera idea le destroza.

Toñi Moreno se ha acostumbrado a sentir el calor del cuerpo de su hija cada noche en su cama y comprende que para la niña también será difícil hacerse a la idea de que no podrá dormir plácidamente junto a mamá por más tiempo y es que se está haciendo mayor. La presentadora cree que ha llegado el momento correcto en el que su hija tenga su propio dormitorio y aprenda a dormir sola, pero esta idea le ha planteado la importante duda de cómo hacer que este proceso no suponga un problema para su niña, aunque también ella plantea que será igual de complicado separarse por las noches de su gran amor. Pero sabe que es lo más conveniente. De ahí que haya pedido auxilio a sus fans en busca de consejos y experiencias que le puedan ayudar a obrar sin equivocaciones, aprendiendo de los errores de otros. Una inteligente forma de aprovechar las redes sociales para solventar problemas rutinarios.

“¡Buenos días! ¿Qué tal andáis por ahí? Yo hoy he dormido sin Lola y la cama se me hacía enorme. Estoy pensando ya en montarle su cuarto aparte, pero estamos las dos tan a gusto juntas… ¿Cómo creéis que puedo hacerlo para que no sea dramático?”, preguntaba Toñi Moreno a sus seguidores en busca de ideas para realizar este proceso de cambio de costumbres de su hija hasta poder al fin dormir en habitaciones separadas. Entre las ciento de recomendaciones que ha recibido la presentadora, destaca la de Alba Carrillo, que también se ha encontrado con el mismo problema con su hijo y reconoce que “todavía no lo he conseguido”. Pero son muchos los que destacan que llegará un momento en el que sea su propia hija la que tenga interés en dormir sola y que será Toñi Moreno la que eche de menos la compañía en su cama, por lo que la animan a ir haciendo el proceso de forma gradual y así dar tiempo a que ambas se hagan a la idea de separarse para contar ovejitas.