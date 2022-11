La participación de Gloria Camila Ortega en ‘Pesadilla en el paraíso’ no estuvo exenta de polémica. Sobre todo por lo que estaba ocurriendo fuera. En pleno concurso, Ana María Aldón y José Ortega Cano iniciaron los trámites de separación y tan solo unos días antes de la salida de la joven, el diestro concedió una entrevista a Ana Rosa Quintana lanzándole una peculiar declaración de amor a la diseñadora: «Mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!». La influencer no daba crédito a todo lo que había pasado fuera mientras ella se encontraba concursando. Fue tal la situación en la que se encontraba, que decidió tomarse un respiro y dejar de lado por un tiempo su puesto de trabajo en televisión. Quería mantenerse alejada del «foco mediático». Sin embargo, ya más recuperada, regresó a la vida pública por todo lo alto. Además de todo esto, ahora ha confesado el problema de salud que arrastra desde su paso por Pesadilla en el Paraíso.

La concursante ha revelado que desde su participación arrastra un problema de salud: tendinitis, lo que obliga a acudir al fisioterapeuta de manera continuada para intentar solucionarlo. «Volví de la granja con una tendinitis en el tendón rotuliano, inflamado y con un poco de líquido. Menos mal«, dice, celebrando así que la dolencia está supervisada por el especialista médico y todo va sobre ruedas. Pero, ¿qué es la tendinitis en el tendón rotuliano?

Gloria Camila sufre la misma dolencia que tantas veces ha sufrido Rafa Naal

Se trata de una lesión crónica del tendón rotuliano por degeneración de las fibras de colágeno, también denominada como tendinitis rotuliana. Este tendón es parte del extensor de la rodilla y conecta la rótula con la tibia. Es imprescindible para realizar la extensión de la articulación de la rodilla. Este tipo de lesión ocurre a deportistas, como es el caso de Rafa Nadal, que se ha tenido que enfrentar en diferentes ocasiones a esta dolencia. Gloria Camila se ha puesto en las manos de los expertos para curar cuanto antes esta tendinitis y volver a recuperar su vida con total normalidad.

La pasada semana, Gloria Camila volvía a la vida pública y lo hacía en su faceta como influencer, trabajo en el que se está centrando, dejando además la televisión de lado: «Ahora mismo he vuelto a las redes. Sí que he vuelto a trabajar y volvemos a hacer campañas. Al final es otro tirón que tenemos y bueno hay que aprovecharlo. Me he aislado un poco de la tele pero en las redes sigo«, confesó sobre su futuro profesional. Un tema del que mucho se ha hablado durante las últimas semanas después de que ella anunciara que se iba a tomar un respiro mediático. Tal y como aseguró la joven, se encuentra «bien. Volviendo poco a poco a ser». Además, confesó que en su día a día «apenas salgo de casa». El hecho de sufrir la tendinitis que sufre también ha podido tener algo que ver con el hecho de mantenerse en reposo en casa.