Kiko Rivera está siempre en el foco de la polémica por todos los frentes que tiene abiertos con su familia. Sin embargo, él sigue refugiándose en su trabajo en la música y en las redes sociales para sobrellevar las malas rachas. Después de un tiempo de trabajo intenso, el dj compartía hace unos días que este jueves estrena un nuevo single, Vudú, un tema que deseaba que escucharan sus fieles seguidores. Pero cuando esperaba recibir buenas noticias, se ha despertado con un problema de salud que podría empañar el día.

Sufre un problema de salud justo el día del estreno de su nuevo tema

«Buenos días. Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta, gran putada, ya que hoy a las 00:00 se estrena Vudú», ha escrito el hijo de Isabel Pantoja durante la mañana de este jueves. Se ha visto obligado a madrugar porque no ha podido dormir bien al encontrarse mal. No ha podido esconder su tristeza de estar mal de la garganta justo cuando este jueves es un día importante en lo que se refiere a su carrera profesional.

Kiko Rivera lleva días compartiendo con sus fans avances de lo que va a ser un estreno rompedor para su carrera musical. «Próximamente 🎤🕰 VUDÚ. Vudú muy pronto será vuestra ❤️», escribía el pasado 11 de octubre junto a un vídeo en el que podría escuchar una parte de la canción.

Un single del que desveló hace unos días parte de la letra

«Baby, tú, llegaste y me hiciste Vudú… todo lo oscuro fue a brillante y nada era como antes. Y desde ese mismo instante…», dice Kiko Rivera en este tema que verá la luz en apenas unas horas. Mientras espera a ver el éxito que tiene su nuevo tema, el dj ha podido comprobar a través de las reacciones de sus seguidores que podría ser muy escuchado.

Este momento profesional coincide con una etapa complicada en su vida. Y es que Kiko Rivera tiene muchos frentes abiertos en su vida. El último de ellos ha sido por culpa de unos rumores que apuntan a que no es hijo de Paquirri. El hijo de Isabel Pantoja no dudaba en pronunciarse al respecto: «Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista. Te extraño papá», escribía con tristeza.

Estalla contra los que piensa que Paquirri no es su padre

Su mujer, consciente del daño que le hacen a él estas cosas, quiso salir en su defensa: «Lo único que te puedo decir es que sé que si ha habido algún comentario y le ha cogido un poco más débil o lo que sea…», dijo sobre los sentimientos que tiene su marido, que está totalmente destrozado con estos rumores.