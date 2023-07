El juzgado de guardia de detenidos número 1 de Barcelona ha decretado este sábado, 22 de julio, prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ángela Dobrowolski, exmujer del productor de televisión Josep Maria Mainat, y otro hombre. Ella está acusada de participar en seis robos con fuerza en casas habitadas y él en cinco.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Ángela Dobrowolski ha pasado a disposición del juzgado de guardia tras una nueva detención en Barcelona. La Fiscalía Provincial había solicitado prisión provisional para la exmujer del productor "por su presunta participación en varios delitos de robo con fuerza en casas habitadas".

No es la única causa judicial que tiene abierta. Esta se une al principal caso por el intento de asesinato a Josep Maria Mainat por presuntamente inyectándole insulina mientras dormía, en junio de 2020. La Fiscalía pide 16 años de prisión. Además, también fue condenada a 17 meses de cárcel, pena que se suspendió, por intentar entrar en el domicilio del productor hasta en cuatro ocasiones y romper así con las órdenes de alejamiento de su exmarido. Igualmente, tiene otra causa abierta por quebrantar la prohibición de comunicarse con él. También tiene una condena en firme, de dos años y medio de cárcel, por falsificar cheques a nombre de Mainat.

La última vez que Ángela Dobrowolski fue detenida fue el pasado mes de marzo cuando colocó un artefacto explosivo casero en un rellano de un bloque de casas en Sants (Barcelona). Vestida con un mono azul, un casco blanco y una mochila negra se dispuso a entrar en el edificio rompiendo los cristales de una zona contigua. La exmujer del productor de televisión preparó un explosivo casero en una garrafa de cinco litros con diversos productos químicos. Tras hacerlo explotar, salió corriendo y se fue a su domicilio, donde fue detenida horas después. Cuando los Mossos se personaron allí, se encontraron con un arma de balines con los que, al parecer, ya había disparado a alguno de los vecinos de dicho bloque.

Así se defendió Ángela Dobrowolski de sus causas abiertas

En medio del revuelo que supuso su caso, Ángela Dobrowolski rompió su silencio en 'El punto de mira' y se defendió de las acusaciones de su exmarido."Nos queríamos. Hoy en día es frío, calculador, controlador, vengativo, abusivo... se me ocurren muchos adjetivos", apuntó. Aunque fruto de su relación nacieron dos pequeños, poco queda de su amor a día de hoy. "No llego a asimilar que esta sea la misma persona con la que me casé. En esa época, él me decía que me amaba, que era el amor de su vida, estábamos muy enamorados", continuó. El día en el que Ángela Dobrowolski supuestamente intentó asesinar al productor, ella lo recuerda como un día complicado. "Esa noche, Mainat se enteró de que yo había sido infiel y de que todavía seguía con la infidelidad. En el atestado hay más de una incoherencia y más de una mentira absurda como que yo no sabía que el glucómetro no tenía memoria. ¿Qué familiar de un diabético se cree esto? Sobre lo de ir tanto a la nevera, quien me conoce sabe que yo, de noche, puedo ir más de 13 veces a la nevera si hace falta. Me cuesta mucho quedarme en casa y fui a buscar chocolate; algo dulce, no azúcar blanco en sí mismo", comentó.