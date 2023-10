La Reina, la Princesa y otros rostros conocidos no han pasado desapercibidos en la última lista elaborada por Forbes.

Si bien hace poco más de una semana los creadores de contenido se citaban en una gala en la que Forbes ponía en alza su labor 2.0, ahora la publicación ha recopilado en una lista a las cien mujeres más influyentes de España. La Reina Letizia, la Princesa Leonor, Ana Rosa Quintana, Marta Ortega, Tamara Falcó, Georgina Rodríguez o Ana Obregón han sido algunas de las féminas cuyo papel no ha pasado por alto la revista.

En la segunda edición de su listado sobre las mujeres con más influencia en sectores como el periodismo, la política o la cultura en nuestro país, Forbes Women ha mencionado a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Ya sea por su labor profesional o por los temas de actualidad social en los que están presentes, todas ellas comparten el denominador común de influir sobre la opinión de la gente. Una gran responsabilidad para estas féminas, sobre todo teniendo en cuenta que sus movimientos son observados con lupa por personas situadas en todos los rincones de España.

La Princesa Leonor y la Reina Letizia, 'it girls' de la realeza

Llama especialmente la atención la presencia de la Reina Letizia y la Princesa Leonor en esta lista. Dado su inquebrantable papel al frente de la Corona, madre e hija han cobrado un papel fundamental como mujeres influyentes para Forbes. Algo que no resulta extraño ya que, mientras que ya se sabía con certeza que la consorte es una de las féminas españolas más destacadas fuera de nuestras fronteras, su primogénita ha cobrado un protagonismo añadido. Lo ha hecho a raíz de su ingreso en la Academia Militar General de Zaragoza, un paso al frente que no pasaba desapercibido para la prensa internacional, que en multitud de ocasiones ha alabado a la heredera al trono.

El año de éxito de Ana Obregón

Otra de las mujeres más influyentes de España es Ana Obregón. Aunque su nombre ha sonado con fuerza en multitud de ocasiones por su popularidad en la pequeña pantalla, en los últimos meses lo hacía aun más con el nacimiento de su nieta por gestación subrogada. Un tema muy sonado a lo largo y ancho del globo que quizá haya servido para que la presentadora sea considerada todo un ejemplo de superación para mucha gente. De hecho, ella misma ha hablado durante esta misma tarde sobre este reconocimiento: “Creo que las mujeres más influyentes no estamos aquí. Creo que las mujeres más influyentes de España, son todas las mujeres que trabajan, son madres. Creo que hay millones de mujeres anónimas que no están aquí”, aseguraba. Además, considera que hay compañeras de la lista que lo merecen, pero otras no.

Georgina Rodríguez, todo un referente internacional

También Georgina Rodríguez ha logrado colarse en esta lista de Forbes. Por su relación sentimental con Cristiano Ronaldo, el éxito 2.0 y empresarial de la de Jaca ha ido creciendo como la espuma. La influencer reúne nada más y nada menos que 52 millones de seguidores en Instagram, los cuales no pierden ojo a ninguno de sus movimientos. Es por ello que no resulta extraño que su serie de Netflix, ‘Soy Georgina’, haya recopilado una gran popularidad en todo el planeta, la cual ha permitido a la modelo ser portada de revistas e incluso imagen del último videoclip de Sebastián Yatra.

Tamara Falcó: del altar a lo más alto

Cabe destacar la presencia de Tamara Falcó en la lista de Forbes. Ha pasado más de un año desde que la imagen de la marquesa de Griñón dio la vuelta al mundo por la infidelidad de Íñigo Onieva. Desde ese momento, la hija de Isabel Preysler vivió una montaña rusa de emociones en toda regla que culminó con su boda con el empresario el pasado 8 de julio. Un enlace que no estuvo exento de polémica y que fue el inicio perfecto de una vida en común con su ahora marido, con quien no ha dejado de recorrer los rincones más paradisíacos de La Tierra para demostrar que su crisis es cosa del pasado.

Ana Rosa Quintana suma una nueva conquista a su popularidad

Por último, el de Ana Rosa Quintana es otro de los nombres que aparecen en esta lista de la revista Forbes. La que fuera conocida como 'reina de las mañanas' recientemente ha dado un giro de 180 grados a su trayectoria profesional para embarcarse en una nueva aventura en 'TardeAR'. Su capacidad de afrontar los nuevos proyectos y otras dificultades como el cáncer de mama han hecho que sea reconocida como una de las mujeres más influyentes del país, con un impecable currículum que lo avala.