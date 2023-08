Primeras palabras de Rodolfo Sancho: pide “máximo respeto” para su hijo, Daniel Sancho

Rodolfo Sancho ha emitido un breve comunicado tras conocerse que su hijo, Daniel Sancho, ha confesado matar y descuartizar a Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. El reputado actor ha pedido el "máximo respeto" para el joven chef y ha destacado que son "momentos delicados y de máxima confusión" para la familia.

En este breve comunicado remitido a 'EFE', Rodolfo Sánchez y el resto de su familia han rogado "a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado". Además, piden que no se publiquen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Estas palabras llegan tan solo unas horas después de que Daniel Sancho también haya pronunciado sus primeras palabras y confiese públicamente el crimen. En concreto, el hijo del actor se declaraba culpable y justificaba los hechos. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha expresado. Después de que en las últimas hora se especule sobre una posible coacción que ha provocado la confesión, el joven lo desmiente y deja claro que no se sintió forzado, aunque tampoco cómodo.

(Noticia en elaboración)