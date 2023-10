La noticia del robo en la casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos, con sus cuatro hijos dentro, ha causado una gran conmoción. Hasta ahora solo habíamos escuchado al futbolista del Sevilla asegurar que a pesar del susto todos estaban bien, y ahora ha sido la presentadora quien ha hecho las primeras declaraciones sobre un asalto en el que todavía no se han detenido a los ladrones. Pilar ha presentado su nueva colección de ropa deportiva para la firma Selmark, donde también colabora como diseñadora de bañadores, y se ha mostrado muy prudente sobre el caso: "Agradezco muchísimo el interés, pero es un tema que está en manos de las autoridades competentes y entonces no puedo dar mucha información".

La presentadora, que se encontraba trabajando en Canarias cuando sucedieron los hechos, no quiere desvelar demasiados detalles sobre el botín (relojes de lujo, joyas y vestidos de la propia Pilar), pero se muestra tranquila y prefiere pasar página.

Pilar Rubio habla del robo en su casa de Sevilla

¿Cómo estáis vosotros? Porque el mal cuerpo se le queda a una sobre todo teniendo en cuenta que los niños estaban dentro de casa.

Bueno, yo creo que hay cosas que son evidentes y tampoco es el momento de expresarlas. Lo importante es que la investigación siga adelante.

Si hubieras estado en casa, igual habrías cogido los guantes y les hubieras hecho frente.

Evidentemente nuestros compromisos profesionales nos obligan a estar fuera de casa muchas veces porque no tenemos un horario fijo, pero lo importante es que estamos aquí, hoy.

Respecto a la investigación, ¿hay algún dato que puedas dar de si están más cerca de coger a esas personas, que decían que eran del entorno?

Por lo que veo en la prensa veo que sabréis vosotros más que yo porque a veces leo noticias súper extrañas, y digo: "¿Ah, todo esto han robado? ¡No lo sabía!". Hay veces que las informaciones que se dan son desmesurada.

¿Puedes confirmar si es cierto que os han robado relojes de alta gama y vestidos?

No puedo confirmarlo por el tema de la investigación. Me encantaría, pero es un tema muy serio y no puedo.

A pesar de que han sido momentos de tensión, Pilar Rubio está encantada con su nueva vida en la ciudad hispalense, tras el fichaje de su marido por el Sevilla.

La nueva vida de Pilar Rubio en Sevilla

¿Cómo te has adaptado a la nueva vida en Sevilla? Pasar de París a al campo es un cambio muy grande.

Pues es que yo soy una persona muy versátil, camaleónica, me adapto a todo, y cualquier nueva aventura me gusta porque me motiva, me hace evolucionar y de todo aprendes. París fue una experiencia maravillosa y súper enriquecedora en muchos sentidos, y por supuesto ahora Sevilla lo será igual. Estamos felices, toda la familia está feliz y lo que nos importa es tener la suerte de poder estar juntos.

¿Te gusta la vida en el campo?

Bueno, la vida es diferente según donde vayas, pero quizá mi modo de vida sea igual donde me sitúe y donde viva porque sigo siendo la misma: mis hijos, mi marido, mi trabajo y mis estudios. Siempre hago lo mismo. Hago lo de todas las madres cuando están con los hijos, me levanto, desayuno, cole, entreno si puedo, si tengo que venir a trabajar me pongo a trabajar, si no me pongo a estudiar mi inglés, mi francés, y luego vienen ya del colegio y ya está. Luego deberes, baños… tampoco es una vida "wowww".

¿Es cierto que tú tuviste mucho peso a la hora de quedaros en España? Porque se barajaba también el salir fuera.

Yo no sé quién ha dicho eso. Yo siempre he tenido una máxima, y es que siempre que pueda tener a mi familia unida lo voy a hacer y si tengo que sacrificarme yo y viajar, no me importa desde donde. No me importa coger un avión por la noche desde China o Australia, ya llegaré. No pasa nada. A ver, mientras pueda encajarlo por supuesto que mi trabajo es muy importante.

Sus niños, lo más importante

¿Los niños se adaptan bien a este tipo de cambios?

Son pequeños y son felices teniendo a sus padres en casa, entonces yo creo que es la mejor opción y evidentemente siempre alguien de la familia tiene que hacer ese pequeño sacrificio, ahora me ha tocado a mi ser la que viaja, pues no pasa nada.

Pero vivir en España siempre es más cómodo, ¿no?

La vida es según cómo te la organices la verdad, pero si es verdad que oye, tener a tus familiares cerca es un plus, pero que lo más importante es que la decisión que tomemos esté consensuada y estemos los dos a gusto y felices.

¿Cómo os está recibiendo Sevilla, la afición, el público?

Yo a Sevilla y toda Andalucía le tengo muchísimo cariño porque he trabajado durante años en Canal Sur, hacía varios programas allí hace quince años y he pasado mucho tiempo allí, conozco muy bien todo lo que es Andalucía y es como estar en casa, no puedo decir nada malo.

Mucho trabajo y nuevos proyectos

¿Tienes nuevos proyectos por delante?

Bueno, tengo un lío… después de veinticinco años trabajando en televisión puedo decir que estoy plenamente feliz, bueno siempre estoy feliz pero ahora pienso que no puedo más. Dentro de poco estrenamos "Make Up Stars", que es un concurso de maquillaje que ha quedado súper bonito y es algo bastante novedoso aquí en España y también acabo de venir de Canarias de rodar "Discovering Canary Islands", la segunda temporada que hacemos. Es un programa que va para toda Europa, lo hago en inglés, también estoy en "El Desafío" como jurado, que eso también se estrenará en breve, sigo en "El Hormiguero" con una nueva sección que se llama "La Performance" y tengo que hacer como cosas un poco locas, pero está muy bien porque vuelvo a la acción, y estoy emocionada y nerviosa pero está muy bien porque vuelvo a la caña. El miércoles estaré otra vez en directo. Pero estoy súper feliz.

¿Qué te falta por hacer?

No lo sé. Yo creo que la vida me va sorprendiendo y prefiero seguir así, no ponerme unas metas, sino que lo doy todo en lo que estoy y lo hago lo mejor que se pueda. Y a disfrutarlo. Y últimamente puedo decirte que disfruto todos los proyectos que hago, me siento súper a gusto y súper arropada. Eso te da una seguridad y una madurez para afrontar las cosas que me hace estar súper feliz.